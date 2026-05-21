  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cải chính

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

Thứ Năm, 16:35, 21/05/2026
VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công.

Theo đó, lực lượng chức năng sẽ đóng đường trên tuyến cao tốc này, từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút để phục vụ thi công, lắp đặt giá long môn thuộc hệ thống giám sát và thu phí.

Cụ thể, ngày 22/5, tạm đóng đoạn từ nút giao Quốc lộ 9C (xã Trường Phú, tỉnh Quảng Trị (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ) đến nút giao Quốc lộ 9D (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị); Ngày 24/5, tạm đóng đoạn từ nút giao Quốc lộ 9D (xã Bến Quan, tỉnh Quảng Trị) đến nút giao Đường tỉnh 75 (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị); Ngày 25/5, tạm đóng đoạn từ nút giao Đường tỉnh 75 (xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị) đến nút giao Quốc lộ 9A (xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Lực lượng chức năng sẽ tạm đóng các đoạn trên tuyến cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công

Trong các khung giờ này, lực lượng chức năng sẽ hướng dẫn phương tiện di chuyển ra khỏi cao tốc, chuyển hướng lưu thông sang đường Hồ Chí Minh và nhập làn trở lại cao tốc tại các nút giao tiếp theo. Người điều khiển phương tiện được khuyến cáo cần chủ động theo dõi thông tin để có lộ trình di chuyển phù hợp, hạn chế tình trạng ùn tắc.

Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng lưu ý các tài xế khi lưu thông trên cao tốc phải tuân thủ nghiêm quy định về tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đi đúng làn đường và tuyệt đối không lạm dụng làn dừng khẩn cấp. Trong trường hợp xe gặp sự cố, lái xe cần nhanh chóng đưa phương tiện vào điểm dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau xe với khoảng cách tối thiểu 150m. Khi cần sự trợ giúp khẩn cấp, người dân liên hệ ngay cơ quan chức năng qua đường dây nóng 19008099.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị đường bộ cao tốc cao tốc Bắc Nam cấm đường phân luồng giao thông thi công hệ thống thu phí giám sát Bùng- Vạn Ninh- Cam Lộ
Quảng Trị thông qua nhiều Nghị quyết phục vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp
VOV.VN - Sáng nay (20/5), Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2. Kỳ họp này xem xét, thông qua nhiều Nghị quyết liên quan việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương và tỉnh Quảng Trị.

Công an phát hiện số lượng lớn hàng cấm ở Quảng Trị
VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn pháo nhập lậu cùng thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc.

Giải cứu tài xế mắc kẹt sau vụ lật xe đầu kéo trên cao tốc ở Quảng Trị
VOV.VN - Khi lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Quảng Trị, 1 xe tải đầu kéo bị lật tại khu vực nút giao, tài xế mắc kẹt bên trong. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng tiếp cận, giải cứu tài xế và đưa đi cấp cứu.

