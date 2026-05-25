Hàng trăm người chữa cháy rừng trồng ven biển ở Quảng Trị giữa nắng nóng
VOV.VN - Tối 25/5, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển.
Vụ cháy rừng được phát hiện vào buổi sáng 25/5 tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Nhận được tin báo, UBND xã Ninh Châu, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 300 người dân cùng các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy.
Do nắng nóng và gió phơn Tây Nam thổi mạnh, lớp thực bì khô dày, đặc biệt là thảm thực vật khô trên nền cát nên ngọn lửa lan rộng rất nhanh. Khu vực xảy ra cháy ở nhiều vị trí khác nhau, nguồn nước phục vụ chữa cháy ở xa nên việc tiếp nước mất nhiều thời gian.
Đến chiều tối nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ cháy bùng phát trở lại nên các lực lượng chức năng vẫn ứng trực để kịp thời xử lý. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, chủ rừng cũng đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.