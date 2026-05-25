English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hàng trăm người chữa cháy rừng trồng ven biển ở Quảng Trị giữa nắng nóng

Thứ Hai, 20:55, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tối 25/5, lực lượng chức năng đã khống chế vụ cháy rừng xảy ra tại thôn Tân Định, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Vụ cháy gây thiệt hại nhiều diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng ven biển.

Vụ cháy rừng được phát hiện vào buổi sáng 25/5 tại khu vực rừng keo nằm giữa hai xã Quảng Ninh và Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ). Nhận được tin báo, UBND xã Ninh Châu, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 300 người dân cùng các lực lượng Công an, Quân sự, Kiểm lâm, Bộ đội Biên phòng tham gia chữa cháy.

hang tram nguoi chua chay rung trong ven bien o quang tri giua nang nong hinh anh 1
Hơn 300 người cùng các phương tiện được huy động dập lửa

Do nắng nóng và gió phơn Tây Nam thổi mạnh, lớp thực bì khô dày, đặc biệt là thảm thực vật khô trên nền cát nên ngọn lửa lan rộng rất nhanh. Khu vực xảy ra cháy ở nhiều vị trí khác nhau, nguồn nước phục vụ chữa cháy ở xa nên việc tiếp nước mất nhiều thời gian.

hang tram nguoi chua chay rung trong ven bien o quang tri giua nang nong hinh anh 2
Nắng nóng và gió phơn Tây Nam thổi mạnh làm đám cháy lan nhanh

Đến chiều tối nay, đám cháy cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, nguy cơ cháy bùng phát trở lại nên các lực lượng chức năng vẫn ứng trực để kịp thời xử lý. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, chủ rừng cũng đang thống kê thiệt hại do vụ cháy gây ra.

hang tram nguoi chua chay rung trong ven bien o quang tri giua nang nong hinh anh 3
Các lực lượng chức năng dập lửa chữa cháy rừng

 

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: Quảng Trị cháy rừng ven biển rừng phòng hộ rừng sản xuất nắng nóng gay gắt gió phơn Tây Nam dập lửa
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo
Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo

VOV.VN - Chiều nay (22/5), UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, thống nhất và thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo

Đưa du khách đến Quảng Trị bằng những chuyến tàu trải nghiệm độc đáo

VOV.VN - Chiều nay (22/5), UBND tỉnh Quảng Trị và Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 – 2030, thống nhất và thực hiện các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch.

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công
Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công.

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

Tiếp tục tạm đóng cao tốc Bắc- Nam qua tỉnh Quảng Trị phục vụ thi công

VOV.VN - Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông báo sẽ tạm đóng một số đoạn trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ qua tỉnh Quảng Trị để phục vụ thi công.

3 chú rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Quảng Trị được thả về đại dương
3 chú rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Quảng Trị được thả về đại dương

VOV.VN - Ngày 17/5, tại bãi tắm Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương thả 3 con rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

3 chú rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Quảng Trị được thả về đại dương

3 chú rùa biển quý hiếm mắc lưới ngư dân Quảng Trị được thả về đại dương

VOV.VN - Ngày 17/5, tại bãi tắm Cửa Việt, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt và ngư dân địa phương thả 3 con rùa biển quý hiếm về môi trường tự nhiên.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục