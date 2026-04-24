Nam sinh 15 tuổi đâm bạn cùng trường tử vong vì mâu thuẫn cá nhân

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày. Theo báo cáo, vụ việc liên quan đến Nguyễn Quốc Cường (15 tuổi, trú khu phố Suối Nước, phường Mũi Né) và Nguyễn Ngọc Tú (16 tuổi, trú khu phố 1, phường Mũi Né). Cả hai hiện đang là học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Người dân tập trung nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: B.H)

Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, Cường đã dùng dao đâm Tú. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Mũi Né đang tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.