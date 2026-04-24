中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nam sinh 15 tuổi đâm bạn cùng trường tử vong vì mâu thuẫn cá nhân

Thứ Sáu, 16:27, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 24/4, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng báo cáo vụ việc “Giết người” xảy ra tại khu phố 6, phường Mũi Né, giữa 2 học sinh đang học tại Trường THCS Lê Hồng Phong (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). 

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 11h30 cùng ngày. Theo báo cáo, vụ việc liên quan đến Nguyễn Quốc Cường (15 tuổi, trú khu phố Suối Nước, phường Mũi Né) và Nguyễn Ngọc Tú (16 tuổi, trú khu phố 1, phường Mũi Né). Cả hai hiện đang là học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng.

Người dân tập trung nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: B.H)

Nguyên nhân bước đầu được xác định do mâu thuẫn cá nhân, Cường đã dùng dao đâm Tú. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng nạn nhân đã tử vong.

Công an phường Mũi Né đang tiếp tục triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường và phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn Sĩ/VOV TP.HCM
Tag: nam sinh học sinh mũi né lâm đồng mâu thuẫn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Người nông dân làm nên thương hiệu gạo Ba Cao

VOV.VN - Với người dân xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng, ai cũng biết đến ông Sằn Bồi Lộc - một nông dân dân tộc Hoa giàu ý chí và nghị lực. Để có được cơ ngơi dây chuyền nhà máy xay xát gạo Ba Cao và thương hiệu gạo Ba Cao như hôm nay là cả một quá trình nhiều năm vất vả lao động và ý chí vươn lên làm giàu của ông.

Tài xế và chủ xe bị phạt trên 118 triệu đồng vì vi phạm nhiều lỗi

VOV.VN - Ngày 22/4, Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát Giao thông) cho biết đã lập biên bản xử lý một xe ô tô vi phạm khi lưu thông trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Làm rõ thông tin một số trạm y tế ở Lâm Đồng chưa cấp phát thuốc cho dân

VOV.VN - Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản khẩn đề nghị UBND các xã: Tuy Phong, Liên Hương, Phan Rí Cửa và Vĩnh Hảo (khu vực huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ) báo cáo làm rõ nội dung phản ánh của người dân về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

