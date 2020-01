133 người chết do tai nạn giao thông trong 7 ngày Tết

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông, trong 7 ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 (từ ngày 29 Tết đến ngày mồng 5 Tết) toàn quốc xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông làm chết 133 người, bị thương 174 người.

Hiện trường vụ tai nạn hôm mùng 3 Tết tại Điện Biên.

Trong 7 ngày Tết, lực lượng Cảnh sát giao thông cả nước đã xử lý gần 20.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 19 tỷ đồng. Riêng xử lý vi phạm nồng độ cồn, lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra gần 36.000 trường hợp, đã phát hiện xử lý 3.194 trường hợp. Trong đó, một số địa phương kết quả xử lý vi phạm cao là: Đắk Lắk, Thanh Hóa, Cà Mau ,Bắc Giang và Trà Vinh.



Về tình hình trật tự an toàn giao thông, cả nước xảy ra 198 vụ tai nạn giao thông, làm chết 133 người, bị thương 174 người. So với 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí: giảm 24 vụ, giảm 7 người chết, giảm 38 người bị thương. Tuy nhiên, vẫn còn có một số địa phương có số người chết tăng cao: Bến Tre, Tây Ninh, Đồng Nai… Nguyên nhân các vụ tai nạn chủ yếu do vi phạm phần đường, vi phạm tốc độ và chủ yếu xảy ra trên các tuyến Quốc lộ.



Trong 7 ngày nghỉ Tết, vẫn xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm chết 6 người, cụ thể là vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Đắk Lắk vào ngày 29 Tết giữa xe mô tô chở 3 người đâm vào xe ô tô chở khách đi ngược chiều, làm chết 3 người trên mô tô và vụ tai nạn giao thông tại tỉnh Tây Ninh xảy ra ngày mùng 4 Tết, liên quan giữa 2 xe mô tô (một xe chở 2 người, một xe chở 1 người) chạy ngược chiều nhau, làm chết cả 3 người./.