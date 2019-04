48 trường hợp lái xe ở Hải Dương dương tính với ma túy

Gần 3.600 lái xe trên địa bàn tỉnh Hải Dương vừa được khám sức khỏe và kiểm tra phản ứng với chất ma túy. Hoạt động do Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương tổ chức cho thấy quyết tâm của Hải Dương trong việc giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng ma túy gây ra; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Từ hơn nửa tháng qua, Bệnh viện trường Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương tấp nập lái xe đến tham gia khám sức khỏe và kiểm tra phản ứng với chất ma túy. Dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện, hầu hết lái xe đều chủ động, nghiêm túc chấp hành quy trình lấy mẫu kiểm tra.



“Anh em trong công ty tự nguyện đi khám, kiểm tra. Tôi lái xe bằng cái tâm, không bao giờ sử dụng ma túy vì nó không tốt cho sức khỏe bản thân và cả xã hội”, anh Bùi Duy Hào, lái xe thuộc Công ty TNHH một thành viên Hoàng Nụ, Hải Dương nói.

Còn anh Trần Văn Tuyến, Công ty Thép ống Đức Việt, Hải Dương cho biết: “Xét nghiệm như thế này cũng là một cách để giảm tỉ lệ lái xe sử dụng chất kích thích. Ngoài trách nhiệm với hàng hóa trên xe, lái xe còn phải có trách nhiệm với tính mạng của mình và những người xung quanh”.

Đợt khám sức khỏe, kiểm tra phản ứng với chất ma túy của lái xe tại Hải Dương có sự tham gia 124 hộ kinh doanh vận tải cá thể và 262 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Qua sàng lọc xác định, có 48 lái xe dương tính với ma túy, trong đó có 16 trường hợp dương tính với ma túy đá.

Bác sĩ Nguyễn Thị Diệp, Trưởng Khoa xét nghiệm Bệnh viện Trường Đại Học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cho biết: “Bệnh viện kiểm tra được 4 loại ma túy, đó là morphin, thuốc lắc, cần sa và ma túy đá. Lái xe khi sử dụng ma túy có thể nhầm lẫn và không kiểm soát được trí óc của bản thân để lái xe và sẽ gây ra nguy hiểm cho những người xung quanh”.

Gần 50 lái xe được phát hiện có sử dụng ma túy. Dù vậy, đây chắc chắn chưa phải con số cuối cùng bởi theo Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương, vẫn còn 768 lái xe thuộc 55 doanh nghiệp và 272 hộ kinh doanh cá thể chưa đến khám và kiểm tra trong đợt này.

Đối với những lái xe dương tính với ma túy, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hải Dương sẽ yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng và không sử dụng những lái xe này. Đồng thời cung cấp danh sách lái xe sử dụng ma túy tới Công an tỉnh Hải Dương theo dõi và có hướng xử lý.

Ông Vũ Xuân Phong, Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hải Dương cho biết: “Tình hình lái xe biến động. Nhiều doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng với lái xe từ lúc đăng kí khám tới lúc triển khai. Thứ hai vì việc kiểm tra ma túy lái xe còn liên quan tới hoạt động của các doanh nghiệp, có những doanh nghiệp không chỉ hoạt động trong địa bàn tỉnh mà còn ở các tỉnh khác và nước ngoài nên rất khó khăn trong thời gian để gọi lái xe về kiểm tra sức khỏe và kiểm tra ma túy”.

Kiểm tra lái xe sử dụng ma túy là việc làm cần thiết, nhất là trong bối cảnh những tai nạn giao thông nghiêm trọng do lái xe sử dụng ma túy ngày càng gia tăng. Để giải quyết tận gốc vấn đề này, cần sự vào cuộc nghiêm túc, quyết liệt của các cơ quan chức năng và đặc biệt là ý thức chấp hành pháp luật của lái xe và doanh nghiệp./.

CTV Mai Linh/VOV-Đông Bắc

