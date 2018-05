Ảnh: Ngắm sự đổi thay của Chiến trường Điện Biên Phủ từ trên cao

Di tích Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Nơi đây trong các ngày từ 10 – 13/12/1953 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt buộc Pháp chia làm 2 toán xuyên rừng tìm về Điện Biên và chạy sang Lào. Do nằm trên tuyến đường Quốc lộ 12, nên xã Mường Pồn có nhiều điều kiện thuận tiện trong việc thông thương, giao lưu buôn bán. Hiện các thôn, bản đều đã có đường liên thôn, liên bản thông suốt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Trung tâm đề kháng Him Lam nằm ở phía Đông Bắc lòng chảo Mường Thanh, thuộc phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và được mệnh danh là “Cánh cửa sắt” của tập đoàn cứ điểm. Him Lam hiện là cửa ngõ thông thương của thành phố Điện Biên Phủ với các tỉnh miền xuôi. Bằng sự kiên cường và khát vọng dựng xây, Him Lam đã vượt qua mọi gian khó, đổi thay hoàn toàn với diện mạo mới yên bình, no ấm và văn minh. Di tích đồi Độc Lập thuộc phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày nay vẫn được tu bổ, tôn tạo, gìn giữ các hạng mục di tích chính. Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập nằm gần khu Di tích đồi Độc Lập với hơn 2400 mộ, tổng diện tích 3,3ha. Vào những dịp lễ, tết và đặc biệt là ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tại đây luôn có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ là công trình trọng điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Bảo tàng được thiết kế hình nón cụt, bên trong chứa nhiều mô hình, khối tượng sinh động và gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh… khái quát sắc nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Di tích đồi A1 từng được lính Pháp gọi là “cối xay thịt” khi bộ đội ta hy sinh rất nhiều ở đây. Đây cũng là điểm di tích thường xuyên có số lượng du khách đến tham quan đông trong các dịp kỷ niệm. Xung quanh cứ điểm A1 hoang tàn trong lửa đạn ngày nào, giờ là phố thị đông đúc với những nhà cửa san sát mọc lên. Dấu tích của chiến trường khốc liệt giờ được thay thế bằng diện mạo của một đô thị trẻ. Nghĩa trang Liệt sỹ A1 có 644 ngôi mộ, là một địa điểm không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào khi đến Điện Biên. Nơi đây như một nhân chứng lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ. Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên đồi D của trung tâm thành phố Điện Biên Phủ để mãi mãi vinh danh chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Di tích phân khu Hồng Cúm thuộc phân khu Nam của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vết thương hằn trong chiến tranh giờ đã được xóa đi bằng diện mạo mới của bản làng… …và cánh đồng Mường Thanh trù phú. Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ của mình. Tuy nhiên các bản làng lân cận đã khoác lên mình diện mạo của nông thôn mới khang trang, trù phú. Sau 64 năm chiến thắng, Chiến trường Điện Biên Phủ khốc liệt ngày nào giờ đây đã hóa mình thành đô thị trẻ năng động, vươn mình lên khang trang trên miền đất cực Tây Tổ quốc. Thành phố Điện Biên Phủ lung linh về đêm.

Di tích Mường Pồn, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên. Nơi đây trong các ngày từ 10 – 13/12/1953 đã diễn ra nhiều trận đánh ác liệt buộc Pháp chia làm 2 toán xuyên rừng tìm về Điện Biên và chạy sang Lào. Do nằm trên tuyến đường Quốc lộ 12, nên xã Mường Pồn có nhiều điều kiện thuận tiện trong việc thông thương, giao lưu buôn bán. Hiện các thôn, bản đều đã có đường liên thôn, liên bản thông suốt, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Trung tâm đề kháng Him Lam nằm ở phía Đông Bắc lòng chảo Mường Thanh, thuộc phân khu trung tâm của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ và được mệnh danh là “Cánh cửa sắt” của tập đoàn cứ điểm. Him Lam hiện là cửa ngõ thông thương của thành phố Điện Biên Phủ với các tỉnh miền xuôi. Bằng sự kiên cường và khát vọng dựng xây, Him Lam đã vượt qua mọi gian khó, đổi thay hoàn toàn với diện mạo mới yên bình, no ấm và văn minh. Di tích đồi Độc Lập thuộc phân khu Bắc của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Ngày nay vẫn được tu bổ, tôn tạo, gìn giữ các hạng mục di tích chính. Nghĩa trang Liệt sỹ Độc Lập nằm gần khu Di tích đồi Độc Lập với hơn 2400 mộ, tổng diện tích 3,3ha. Vào những dịp lễ, tết và đặc biệt là ngày thương binh liệt sỹ 27/7, tại đây luôn có hàng ngàn người từ khắp nơi đổ về thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Ðiện Biên Phủ là công trình trọng điểm có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong Quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ. Bảo tàng được thiết kế hình nón cụt, bên trong chứa nhiều mô hình, khối tượng sinh động và gần 1.000 tài liệu, hiện vật, ảnh… khái quát sắc nét cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của quân và dân ta. Di tích đồi A1 từng được lính Pháp gọi là “cối xay thịt” khi bộ đội ta hy sinh rất nhiều ở đây. Đây cũng là điểm di tích thường xuyên có số lượng du khách đến tham quan đông trong các dịp kỷ niệm. Xung quanh cứ điểm A1 hoang tàn trong lửa đạn ngày nào, giờ là phố thị đông đúc với những nhà cửa san sát mọc lên. Dấu tích của chiến trường khốc liệt giờ được thay thế bằng diện mạo của một đô thị trẻ. Nghĩa trang Liệt sỹ A1 có 644 ngôi mộ, là một địa điểm không thể bỏ qua của bất cứ du khách nào khi đến Điện Biên. Nơi đây như một nhân chứng lịch sử nhắc nhở thế hệ trẻ luôn noi gương và ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sỹ. Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ được đặt trên đồi D của trung tâm thành phố Điện Biên Phủ để mãi mãi vinh danh chiến thắng vĩ đại “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trung tâm thành phố Điện Biên Phủ. Di tích phân khu Hồng Cúm thuộc phân khu Nam của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Vết thương hằn trong chiến tranh giờ đã được xóa đi bằng diện mạo mới của bản làng… …và cánh đồng Mường Thanh trù phú. Di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng, huyện Điện Biên vẫn giữ được vẻ nguyên sơ của mình. Tuy nhiên các bản làng lân cận đã khoác lên mình diện mạo của nông thôn mới khang trang, trù phú. Sau 64 năm chiến thắng, Chiến trường Điện Biên Phủ khốc liệt ngày nào giờ đây đã hóa mình thành đô thị trẻ năng động, vươn mình lên khang trang trên miền đất cực Tây Tổ quốc. Thành phố Điện Biên Phủ lung linh về đêm.