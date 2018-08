Ảnh: Xe buýt “sạch” đầu tiên của Hà Nội đi vào hoạt động

Từ ngày 1/8, Hà Nội đưa vào hoạt động 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) gồm 50 xe, sức chứa 50 chỗ. Các xe buýt này do Công ty TNHH Du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến vận hành, có xuất xứ từ Hàn Quốc. Ước tính tổng vốn đầu từ khoảng gần 7 triệu USD (tương đương 160 tỷ đồng), mỗi xe trị giá xấp xỉ 140.000 USD (tương đương 3,2 tỷ đồng), đều sử dụng khí CNG. So với xe buýt thông thường sử dụng dầu Diesel, xe buýt sử dụng nhiên liệu khí CNG có giá cao hơn khoảng 1 tỷ đồng. Việc đưa vào hoạt động các tuyến xe buýt chạy bằng khí CNG sẽ giảm thiểu tối đa các chất độc hại phác thải ra môi trường. Trên xe lắp đặt 3 camera để giám sát, kiểm soát hoạt động của nhân viên cũng như hành trình của xe khi vận hành. Bên cạnh đó, xe còn có wifi phục vụ hành khách miễn phí. Xe buýt được tích hợp 3 bảng thông tin Led trước và sau, GPS giúp hành khách dễ nhận biết. Xe cũng được thiết kết hỗ trợ việc hành khách lên xuống bằng xe lăn và có điểm cố định trên xe. Nguồn nhiên liệu khí CNG được nhập về. Trải qua quá trình nén khí sau đó được bơm ra trụ nạp. Trụ nạp nhiên liệu khí được xây dựng ở trụ sở công ty Bảo Yến. Xe buýt mất khoảng 15-20 phút cho mỗi lần nạp khí. Một lần nạp, xe buýt chạy được khoảng 400 km, đủ để tài xế chạy 16 tiếng vận chuyển hành khách. Nhiên liệu khí được bơm từ trụ nạp theo đường ống dẫn lên 8 bình chứa khí CNG nằm trên nóc xe. Trong lượt chạy đầu tiên, nhiều hành khách tỏ ra hứng thú, tìm hiểu về lộ trình cũng như dòng xe giảm phác thải ô nhiễm môi trường này. Bà Dần (Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cho biết: "Xe chạy bằng năng lượng sạch, giảm thiểu ô nhiễm môi trường thì nên nhân rộng. Tôi cũng sẽ động viên những người thân quen đi những chuyến xe thế này". 3 tuyến xe buýt CNG sẽ đi vào hoạt động là tuyến 01: Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây; tuyến số 03 Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 – Khu đô thị Times City vào ngày 1/8; còn tuyến số 02: Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá hoạt động từ ngày 9/8 tới đây. Giá vé tuyến xe CNG không có sự chênh lệch với các tuyến xe bus thường, từ 7.000 – 9.000 đồng/vé/lượt. CNG là khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là metane (CH4), khi đốt không phát sinh bụi, giải phóng rất ít khí độc (SO2, NO2, CO,...) không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người và môi trường. Theo tính toán, giá 1 tấn khí CNG khoảng 318 USD (khoảng 7,4 triệu đồng), chỉ bằng 53,5% giá xăng, 42% giá dầu. Vì thế, mỗi xe buýt sử dụng CNG hoạt động một năm sẽ tiết kiệm 8.308 USD (khoảng 193 triệu đồng) chi phí nhiên liệu so với dầu diezel./. ea401fde2161b78015604439ca2c460f/5b642d35/2018_08_01/O6KJ1XWbOWzz_4beddKMVw/Sequence_01.mp4

