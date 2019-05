Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng trên diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 25- 31/5/2019, ở khu vực Bắc Bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây sau chịu ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén nên các tỉnh Bắc Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi nhiệt độ có thể trên 38 độ C.

Bắc Bộ nắng nóng trên diện rộng (ảnh minh họa)

Từ chiều tối và đêm ngày 26/5, do không khí lạnh nén rãnh áp thấp qua Bắc Bộ, sau chịu ảnh hưởng kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m, nên Bắc Bộ có mưa, mưa rào, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (mưa tập trung từ đêm 26 đến đêm 29/5).



Từ ngày 27-30/5, thượng lưu sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-4m.

Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Sơn La, Bắc Cạn.

Ở khu vực Trung Bộ: Từ ngày 25-27/5, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây sau chịu ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén nên khu vực Trung Bộ có nắng nóng diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Từ chiều tối ngày 27 đến ngày 29/5, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông nhiều nơi, cục bộ có mưa to đến rất to; ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh người dân cần chú ý và chủ động phòng, tránh. Trong những ngày đầu tuần mới, thượng nguồn các sông từ Thanh Hóa xuất hiện lũ nhỏ, thượng nguồn các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh có dao động, các sông khác ở khu vực Trung Bộ mực nước biến đổi chậm. Tuy nhiên, cần đề phòng nguy cơ sạt lở đất ở vùng núi.

Tại các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận: vẫn xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ tại các vùng sản xuất ngoài vùng cấp nước của công trình thủy lợi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 25-31/5, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng ngày 27-28/5 có mưa dông nhiều nơi (mưa tập trung vào chiều và tối, cục bộ có nơi có khả năng mưa to đến rất to).

Mực nước các sông có dao động nhỏ.

Khu vực Tây Nguyên: Thời điểm này đã bước vào mùa mưa nên tình trạng khô hạn, thiếu nước tại các tỉnh Tây Nguyên được cải thiện, cơ bản chấm dứt. Khu vực Nam Bộ tình hình xâm nhập mặn giảm dần.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ở thời điểm hiện nay, chưa có dấu hiệu của xoáy thuận nhiệt đới hoặc các hiện tượng thời tiết nguy hiểm trên Biển Đông trong tuần tới. Gió trên các vùng biển dưới cấp 6./.