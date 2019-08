Đồng Nai di dời khẩn cấp hàng trăm hộ dân tránh lũ

Chiều nay (9/8), nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai tiếp tục đổ về, dâng cao, gây ngập lụt diện rộng tại các huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Hàng trăm hộ dân đã phải di dời tránh lũ.

Người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Định Quán, đến chiều nay, 40 hộ dân với hơn 150 nhân khẩu tại khu vực tổ 4, tổ 5, ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định đã được di dời đến nơi an toàn. Nhà văn hóa ấp Hòa Hiệp được dùng làm nơi ở tạm cho người dân. Cơ quan chức năng đã chuẩn bị sẵn các nhu yếu phẩm cần thiết yếu, chăn, màn để người dân có thể yên tâm khi ở tại đây.



“Giờ tôi cũng phải đưa vợ con ra ngoài cho an toàn, của cải bỏ lại hết mình phải lo người trước đã. Mấy anh bộ đội đã đưa tôi ra đây thì an toàn cho bản thân tôi rồi nhưng tôi vẫn lo tài sản ở nhà, bò bê, gà vịt vẫn chưa lo được”, một người dân ấp Hòa Hiệp, xã Ngọc Định, huyện Định Quán cho biết.

Lực lượng công an, quân sự hỗ trợ dân di dời tránh lũ.

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Định Quán vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm soát tại các khu vực bị ngập gồm các xã: Thanh Sơn, Ngọc Định, Phú Tân và Phú Vinh. Huyện quán triệt phải chú trọng di dời, đảm bảo người dân đến nơi an toàn, kể cả phải tổ chức cưỡng chế nếu có trường hợp người dân không chịu đi.

Trung úy Nguyễn Văn Dự, Ban Chỉ huy quân sự huyện Định Quán cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của cấp trên chúng tôi đã vận động người dân di dời đến nơi an toàn. Cho tới thời điểm này cơ bản người dân đã di dời ra ngoài nhưng vẫn còn một ít hộ dân vì tiếc của cải vật chất, gia súc gia cầm nên còn ở lại. Sắp tới chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế các hộ ra bên ngoài để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân”.

Nước lũ từ thượng nguồn sông Đồng Nai tiếp tục đổ về, dâng cao, gây ngập lụt diện rộng tại các huyện Tân Phú và Định Quán, tỉnh Đồng Nai.

Tại huyện Tân Phú, dù không có mưa lớn nhưng nước sông Đồng Nai dâng cao đã khiến ấp 4 và ấp 5, xã Tà Lại bị chia cắt hoàn toàn. Theo thống kê sơ bộ, có khoảng hơn 380 hécta lúa, hơn 100 hécta cây ăn trái đang trong giai đoạn thu hoạch có nguy cơ mất trắng; nhiều tài sản và vật dụng sinh hoạt của người dân bị nước lũ cuốn trôi.

Trước tình hình lũ dâng cao, chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp xuống các địa bàn ngập lụt để chỉ đạo và thực hiện công các ứng phó, hỗ trợ người dân có nhà cửa bị ngập, cây trồng, vật nuôi bị thiệt hại. Tân Phú đã di dời khoảng 700 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã dùng các phương tiện cứu hộ đến từng nhà để đưa người dân và tài sản đến nơi tránh lũ an toàn.

Các phương tiện dưới nước được huy động tối đa để giúp dân.

“Công an huyện đã huy động tất cả lực lượng các chiến sỹ và phương tiện hiện có cũng như là ca nô, xe, tất cả các thiết bị, dụng cụ an toàn đối với sông nước trong lúc làm nhiệm vụ dưới nước. Và đặc biệt đã phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong ban lãnh đạo, mỗi đồng chí một khu vực trọng yếu nước lũ dâng cao”, Thiếu tá Nguyễn Quang Tảo, Phó Công an huyện Tân Phú nói.



Hiện tình hình lũ lụt tại Đồng Nai vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa thể thống kê thiệt hại. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong các bản tin tiếp theo./.