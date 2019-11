Gia đình chết lặng nhận tin con là nạn nhân trong số 39 thi thể

Tối 7/11, người thân của Trần Th.Ng. (SN 1999, trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An) cho biết, chiều cùng ngày gia đình đã nhận được cuộc gọi từ Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn đến gia đình. Theo gia đình Ng., trước đó, Công an cũng đã thông báo đến gia đình và xác định Ng. là nạn nhân trong số 39 người chết ở Anh vào ngày 23/10 vừa qua. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng người thân trong gia đình vẫn sốc.

Xác định toản bộ 39 thi thể trong container tại Anh là công dân Việt Nam.

“Bên Công an tới nhà và hỏi yêu cầu của gia đình như thế nào. Chúng tôi mong muốn để nguyên thi thể cháu để đưa về. Họ đã gửi lời chia buồn với gia đình. Gia đình không sang được bên đó vì sang cũng không làm được gì nên mong rằng thi thể cháu sớm được đưa về”, người thân của Ng. chia sẻ.



Gia đình Ng. cho biết đã vay mượn số tiền hơn 1,1 tỷ đồng để cho Ng. sang Anh làm việc. Đến ngày 22 và 23/10, gia đình mất liên lạc với Ng.

Bộ Công an tối 7/11 đã chính thức công bố thông tin, xác định toàn bộ 39 người chết tại Anh ngày 23/10 là người Việt Nam. Các nạn nhân đến từ tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Quảng Bình.

Trước đó, Nghệ An xác định có 21 gia đình mất liên lạc với người thân khi đang trên đường sang Anh làm việc. Cụ thể, huyện Diễn Châu 7 người, Yên Thành 7 người. TP Vinh có 3 người; Nghi Lộc 2 người; Hưng Nguyên và thị xã Cửa Lò mỗi địa phương 1 người.

Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục phối hợp với Bộ Ngoại Giao, Bộ Công an tiến hành xác định danh tính các nạn nhân trong vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Hà Tinh đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” để mở rộng điều tra đường dây liên quan đến vụ phát hiện 39 thi thể ở Anh. Cơ quan điều tra cũng đã bắt giữ, triệu tập nhiều đối tượng liên quan./.