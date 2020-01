Giám đốc Công an Đồng Nai điều chuyển hơn 50 CSGT về huyện

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai vừa có quyết định điều động 53 cán bộ, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh về công tác tại các huyện và TP. Long Khánh. Đây được cho là đợt điều động với số lượng cán bộ, chiến sĩ lớn nhất từ trước tới nay.

Đại tá Văn Quyết Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khẳng định, việc điều chuyển cán bộ là hoạt động thường xuyên của ngành công an.

Theo đó, 53 cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Đồng Nai) được điều động về nhận nhiệm vụ ở các huyện Tân Phú, Cẩm Mỹ, Định Quán, Long Thành, Thống Nhất, Nhơn Trạch và TP. Long Khánh.

Nhiệm vụ cụ thể của các cán bộ, chiến sĩ này sẽ do lãnh đạo công an cấp huyện phân công, có thể về các xã, phường hoặc về các đội của công an cấp huyện.

Trước đó, Giám đốc Công an Đồng Nai cũng đã yêu cầu rà soát các tiêu chí như chuyên ngành đào tào, thâm niên công tác… để tinh gọn lực lượng, bố trí công tác phù hợp.

Việc này cũng phù hợp với chủ trương của Bộ Công an là luân chuyển cán bộ chính quy về công an xã, phường, thị trấn./.