Hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn từ Thanh Hóa đến Quảng Bình

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2 nên ở Cát Hải và Hòn Dáu (Hải Phòng) đã quan trắc được gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; ở ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh-Ninh Bình có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, lượng mưa tính đến 7h ngày 04/7 phổ biến 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 366mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 282mm, Tây Hiếu (Nghệ An) 284mm...

Hồi 10 giờ, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ). Trong 06 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và tan dần.



Tình hình mưa lớn, lũ, lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị còn diễn biến phức tạp./.