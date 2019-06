Hồi còi hú dài chia tay Bến phà Vàm Cống sau 1 thế kỷ hoạt động

Sáng 30/6, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lễ công bố Quyết định tạm dừng hoạt động của Bến phà Vàm Cống, thuộc Cụm phà Vàm Cống, đồng thời tri ân những nỗ lực, cố gắng của tập thể viên chức, người lao động tại Bến phà Vàm Cống.



Chuyến phà cuối cùng tại Bến phà Vàm Cống

Đúng 9h ngày 30/6, chuyến phà Việt Đan 4 vượt sông Hậu cập bến Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, với một hồi còi tàu dài như một lời chia tay của Bến phà Vàm Cống sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.

Theo Cục Quản lý Đường bộ IV, hiện nay, UBND tỉnh An Giang đã có văn bản gửi Bộ Giao thông Vận tải và Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị được chuyển cơ sở vật chất Bến phà Vàm Cống cho tỉnh An Giang khai thác nhằm phục vụ nhu cầu của người dân.

Cục cũng đã làm việc với Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang và Công ty TNHH MTV Phà An Giang để có phương án cụ thể; đồng thời tiến hành khảo sát nhu cầu của người dân ở hai bờ An Giang và Đồng Tháp, để có đề xuất phương án cụ thể với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải về quy mô duy trì của Bến phà Vàm Cống khi chuyển giao về cho tỉnh An Giang khai thác.

Bến Phà Vàm Cống chính thức tạm dừng hoạt động sau gần 1 thế kỷ

Chuyến phà cuối cùng

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định tạm dừng hoạt động của Bến phà Vàm Cống và tri ân những nỗ lực, cố gắng của tập thể viên chức, người lao động tại Bến phà Vàm Cống, ông Nguyễn Việt Hưng, Ủy viên Thường vụ Công đoàn ngành Giao thông Vận tải, Chủ tịch Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những đóng góp không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động tại Bến phà Vàm Cống trong gần một thế kỷ đưa rước khách, vận chuyển hàng hóa qua đôi bờ dòng sông Hậu.



"Hiện nay, phương án sắp xếp đảm bảo cho 105 người của bến phà sau khi kết thúc sứ mạng lịch sử ngày hôm nay thì, cơ bản các cán bộ, công nhân viên của bến phà vẫn được bố trí đủ việc làm, không mất việc làm. Chúng tôi cũng đã làm công tác tư tưởng, anh em cũng đã đả thông tư tưởng và xác định tiếp tục công việc của mình để giúp bà con đi lại ở các bến phà khác”, ông Hưng nói./.