Lái xe đầu kéo có nồng độ cồn gây tai nạn nghiêm trọng tại Lạng Sơn

Xe ô tô đầu kéo biển số 29C-626.60 do lái xe Nguyễn Văn Thư (sinh năm 1989, trú tại xóm Cả, xã Mỹ Thái, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển theo hướng Hà Nội - Hữu Nghị. Xe đầu kéo này chở một khối lượng lớn bột mì, va chạm với xe mô tô biển số 12V1-12410 do chị Hoàng Thị Linh ( sinh năm 1979, trú tại xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn điều khiển), sau đó tiếp tục đâm vào xe ô tô 7 chỗ mang biển số 12H-6258 do Mai Hiến Thành (sinh năm 1987, trú tại Nà Mạ, xã Quốc Việt, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trên xe ô tô 7 chỗ có 6 người lớn và 1 trẻ em đi hướng ngược chiều. Cú đâm khiến chiếc xe đầu kéo lật ngang, toàn bộ số bột mì tràn xuống đường.



Hậu quả vụ tai nạn làm 6 người bị thương nặng, cả 3 xe biến dạng và hư hỏng nặng. Qua điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do lái xe đầu kéo có nồng độ cồn ở mức 1,012 miligam/1 lít khí thở, ở mức tối đa./.