Lâm Đồng xuất hiện lũ quét, 1 công an viên bị lũ cuốn trôi

Sáng 8/8, tại Lâm Đồng, mưa lớn tiếp tục kéo dài khiến lũ quét bất ngờ xuất hiện tại thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh. Nước lũ dâng cao gây ngập cục bộ nhiều khu vực trong tỉnh, đặc biệt có 1 công an viên bị lũ cuốn trôi mất tích.

Mưa lớn kéo dài đã gây ra lũ quét tại thôn Xuân Thượng, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng vào lúc 7h sáng 8/8, chính quyền địa phương đã huy động kịp thời các lực lượng công an, quân đội giúp dân khẩn trương sơ tán toàn bộ người dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Cũng tại huyện Đạ Tẻh, đoạn đường sạt lở trước đó tại đèo Con ó, thuộc tỉnh lộ 725 đã khắc phục, nhưng lại tiếp tục xuất hiện một đoạn sạt lở mới vào rạng sáng nay khiến giao thông đi lại bị ách tắc hoàn toàn. Các cơ quan chức năng của huyện đang triển khai công tác khắc phục.

Trước đó, huyện Đạ Tẻh đã tiến hành di dời 33 hộ dân tại thị trấn Đạ Tẻh và xã Triệu Hải đến nơi an toàn. Hiện mực nước sông Đồng Nai tiếp tục dâng cao khiến nhiều nơi có khả năng bị ngập nặng.



Tại 2 huyện giáp ranh với Đạ Tẻh là Cát Tiên và Đạ Huoai, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Mực nước trên địa bàn xã Nam Ninh ở huyện Cát Tiên đột ngột dâng cao, khiến công tác di dời người dân ra khỏi vùng ngập đang được tích cực triển khai. Huyện Đạ Huoai cũng có 14 căn nhà và hàng trăm ha hoa màu bị sâu trong nước, một đoạn đường trên Đèo chuối đang bị sạt lở.

Mưa lớn kéo dài còn khiến một số khu vực trên địa bàn TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương của tỉnh Lâm Đồng bị ngập úng cục bộ, gây thiệt hại đáng kể đến tài sản và hoa màu của người dân, trong đó hàng chục người dân ở xã Lát, huyện Lạc Dương bị cô lập do lũ chia cắt và đang được lực lượng chức năng giải cứu. Đặc biệt, tại TP Bảo Lộc, do mực nước suối Đại Lào dâng cao, chảy siết đã khiến 1 công an viên bị nước cuốn trôi mất tích.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng, tính đến sáng nay, Lâm Đồng đã có hàng trăm căn nhà bị ngập trong nước; hơn 1.000 ha cây trồng bị hư hỏng. Hiện các lực lượng chức năng đang tập trung toàn lực giúp người dân sơ tái ra khỏi các vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đồng thời triển khai túc trực 24/24 giờ để sẵn sàng chủ động ứng phó khi có sự cố bất ngờ xảy ra./.

Một số hình ảnh mưa lũ gây ra tại Lâm Đồng