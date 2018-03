Lửa thiêu căn nhà cấp 4 ở Hải Phòng,1 người thiệt mạng

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h ngày 28/3, tại nhà riêng của anh Vũ Văn H. (SN 1982, trú tại xóm Tây, thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) đã xảy ra hỏa hoạn. Vào thời điểm này, anh H. đang ngủ trong nhà.

Cùng ngày, Đại tá Đỗ Quang Trung – Trưởng Công an huyện An Dương, cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an TP.Hải Phòng và các lực lượng chức năng có liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

“Hiện tại, cơ quan công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, khi có thông tin cụ thể sẽ cung cấp cho báo chí”, Đại tá Trung nói./.