Lương trả cho phụ nữ thường thấp hơn nam giới

Đây là thông tin được đưa ra tại Họp báo Thông tin về Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3 do Bộ LĐ-TB-XH tổ chức chiều nay (15/10).

Theo Bộ LĐ-TB-XH, hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN (AMMW) lần thứ 3 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra từ ngày 18/10 - 25/10/2018 tại Hà Nội với chủ đề “An sinh xã hội đối với phụ nữ và trẻ em gái hướng tới Tầm nhìn ASEAN 2025”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà thông tin tại cuộc họp báo.

Theo đó, tại Hội nghị lần này, các Bộ trưởng sẽ trao đổi các giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia về tăng cường và đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hoá Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội. Dự kiến, Hội nghị sẽ có sự tham gia của 100-120 đại biểu đến từ các quốc gia trong khối ASEAN.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà cho biết, hội nghị AMMW lần thứ 3 năm nay diễn ra trong bối cảnh các cam kết, ưu tiên của ASEAN trong lĩnh vực an sinh xã hội, phụ nữ và bình đẳng giới ngày càng được chú trọng và đẩy mạnh. Mặc dù vậy, trong ASEAN hiện nay, nhiều chính sách vẫn còn tồn tại bất cập, khiến phụ nữ gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội. Tỷ lệ phụ nữ làm việc tại khu vực phi chính thức còn cao, thu nhập thấp hơn nam giới... Vì vậy, tăng cường hơn nữa an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái cần được coi là một trong những ưu tiên cần nhấn mạnh trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về phụ nữ trong thời gian tới.

PC_Article_Middle

Loading...

“Tại Việt Nam, định kiến giới và những thách thức về bình đẳng giới vẫn còn tồn tại, dẫn tới việc phụ nữ bị hạn chế tham gia vào thị trường lao động, bị trả công thấp, đặc biệt trong khu vực kinh tế phi chính thức và thiếu cơ hội được tiếp cận hệ thống an sinh xã hội. Do vậy, các chính sách và chương trình an sinh xã hội cần phải được xem xét các yếu tố về giới, kể cả vấn đề các dịch vụ xã hội dành cho đối tượng đặc thù như nạn nhân của bạo lực tình dục, buôn bán người. Cùng với đó, bối cảnh tốc độ già hóa dân số khu vực ngày càng nhanh, với số lượng phụ nữ sống thọ hơn nam giới, phụ nữ già cô đơn không nơi nương tựa cần sự trợ giúp, những vấn đề về an sinh xã hội cho phụ nữ cao tuổi, cũng là những nội dung được các nước thành viên ASEAN chú trọng.

Hội nghị lần này, các Bộ trưởng sẽ trao đổi các giải pháp ở tầm khu vực và quốc gia về tăng cường và đảm bảo an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm hiện thực hoá Tuyên bố ASEAN về Tăng cường an sinh xã hội”, bà Nguyễn Thị Hà cho biết thêm./.



Hội nghị AMMW được tổ chức 3 năm/lần để các Bộ trưởng phụ trách vấn đề phụ nữ và bình đẳng giới của các nước ASEAN thảo luận việc thúc đẩy hợp tác ASEAN trong việc đảm bảo bình đẳng giới trong khu vực và tăng cường quyền năng cho phụ nữ. Trong khuôn khổ các Hội nghị Bộ trưởng, các Bộ trưởng/trưởng đoàn sẽ thông qua các khuyến nghị, đề xuất của Ủy ban phụ nữ ASEAN (ACW) – cơ quan giúp việc cho các Bộ trưởng ở cấp quan chức và có những chỉ đạo, định hướng cụ thể cho giai đoạn hợp tác tiếp theo trong kênh phụ nữ ở cấp khu vực và quốc gia.

Khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp ASEAN lần thứ 10 VOV.VN - Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp là cơ hội để các thành viên chia sẻ tình hình phát triển, công tác cải cách pháp luật và tư pháp của từng nước. Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác Mekong - Nhật Bản lần thứ 11 VOV.VN - Các Bộ trưởng đánh giá hợp tác Mekong-Nhật Bản đã đóng góp hiệu quả vào phát triển và thịnh vượng ở khu vực.