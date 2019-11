Mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích khi qua suối ở Yên Bái

Theo tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn xã An Lương, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Khoảng 19 giờ tối ngày 31/10, ông Giàng A Hờ, sinh năm 1970, ở thôn Khe Cảnh, xã An Lương, trên đường đi làm qua suối Thia bằng mảng ở khu vực Khe Quéo - Đá Đen không may bị nước cuốn trôi, mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm ông Hờ dọc suối Thia.

Ngay sau khi có thông tin, chính quyền xã đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với gia đình tích cực tìm kiếm, nhưng chưa có kết quả.

Ông Lộc Văn Đoàn, Phó Chủ tịch UBND xã An Lương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn địa bàn không có lũ, nước suối bình thường nhưng do ông Hờ bị ngã xuống suối không biết bơi nên bị cuốn đi.

Ông Giàng A Hờ

Cũng theo ông Đoàn, hôm nay (2/11) các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm dọc suối Thia qua địa bàn các xã Mỏng Vàng, Đại Sơn, Đại Phác, Yên Phú của huyện Văn Yên, Xã An Lương cũng đề nghị địa phương có suối Thia đi qua ở hạ lưu hỗ trợ tìm kiếm ông Giàng A Hờ./.