Mưa lũ ở Yên Bái gây thiệt hại 5,6 tỷ đồng

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2, từ đêm qua đến hôm nay 4/7, tại tỉnh Yên Bái có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa trung bình từ 30 đến 60mm, có nơi gần 100mm. Mưa to và dông lốc đã gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa và một số công trình.

Cây cối gãy đổ do mưa lốc

Theo thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Yên Bái, tính đến cuối ngày 4/7, mưa lũ đã làm 37 nhà dân, 2 nhà văn hóa thôn và một xưởng gỗ bóc ở huyện Trấn Yên và Văn Chấn bị tốc mái, hư hỏng.



Mưa lốc còn làm sập đổ hoàn toàn một nhà xưởng đang thi công với diện tích 7.000m2 ở xã Hưng Khánh và gãy đổ 1 cột điện hạ thế ở xã Nga Quán, huyện Trấn Yên. Ước tính thiệt hại 5,6 tỷ đồng.

Mưa trắng mặt đường ở Yên Bái.

Ngay khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của các địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thống kê thiệt hại, động viên gia đình bị thiệt hại do mưa lũ./.