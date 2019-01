Nghệ An: Còn 568 hồ sơ hưởng chế độ giả thương binh

Tại cuộc giao ban Báo chí đầu năm 2019 do tỉnh Nghệ An tổ chức mới đây, vấn đề thu hồi hồ sơ thương binh giả trên địa bàn được quan tâm nhiều nhất. Theo đó Các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chỉ mới phục hồi được 1 trường hợp trên tổng số 569 trường hợp cần làm rõ hồ sơ hưởng chế độ thương binh do Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội chỉ đạo vào cuối năm 2018.

Bà Hồ Thị Châu Loan, Phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An cho biết, Nghệ An đang tích cực triển khai theo Quyết định số 26 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với đối tượng là con đẻ của người bị nhiễm chất độc hóa học, trong đó phát hiện hàng trăm đối tượng sai phạm cần đình chỉ và thu hồi chế độ. Riêng huyện Tương Dương đã đình chỉ 49 trường hợp.

Bà Hồ Thị Châu Loan cho biết: "Trên địa bàn toàn 21 huyện thành thị thì đã tiến hành đình chỉ và tạm dừng đối với 502 trường hợp là con đẻ của các đối tượng người bị nhiễm chất độc hóa học không đảm bảo điều kiện và hiện nay đang tiếp tục đôn đốc và chỉ đạo các huyện tiếp tục tiến hành rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp hưởng chế độ chất độc hóa học không đúng quy định".

Còn về việc thu hồi 569 bộ hồ sơ giả thương binh theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vào tháng 8 năm ngoái, hiện tỉnh Nghệ An đã tạm dừng chi trả chế độ. Đến nay, mới phát hiện 1 trường hợp ở huyện Đô Lương chứng minh được hồ sơ là đúng, có 52 trường hợp đã từ trần.

PC_Article_Middle

Theo Nghị định 119 của Chính phủ, thì đối với những đối tượng thương binh hưởng không đúng quy định nhưng đã từ trần thì cũng là diện thu hồi. Đến nay, tỉnh Nghệ An đã thu hồi được gần 2 tỷ 200 triệu đồng từ 568 trường hợp giả thương binh.

Cũng tại cuộc giao ban Báo chí này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Minh Thông cho biết, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các ngành liên quan trong tỉnh phối hợp Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, tiếp tục thu hồi thẻ thương binh giả theo chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

"Sở Lao động, Thương binh và Xã hội với các ngành đang phối hợp với nhau để phân loại. Các đối tượng thương binh giả gồm ai là nông dân, ai là cán bộ công chức, ai là đoàn thể", ông Thông cho biết./.

“Cò” làm hồ sơ thương binh giả ngày càng nhiều, ai đã tiếp tay? VOV.VN - Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Thuỷ phản ánh, 1.800 hồ sơ thương binh giả bị phát hiện, "cò" làm hồ sơ thương binh ngày càng nhiều. Nghệ An yêu cầu thực hiện nghiêm việc xử lý hồ sơ thương binh giả VOV.VN -UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện kết luận thanh tra của Bộ LĐ-TB&XH về việc xác lập hồ sơ thương binh tại Nghệ An.