Vì đâu 569 hồ sơ thương binh giả được trót lọt để hưởng chính sách?

Mới đây, thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH về việc xác lập hồ sơ thương binh, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có thông báo đình chỉ 569 đối tượng hưởng sai chế độ thương binh từ ngày 1/8.

Ngày 3/8, tại Hà Nội, đại diện UBND tỉnh Nghệ An đã có cuộc họp với Thanh tra Bộ LĐ-TB-XH về vấn đề trên.

Trao đổi với báo giới sau cuộc họp, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng khẳng định Bộ LĐ-TB-XH và UBND tỉnh Nghệ An sẽ làm quyết liệt, minh bạch vụ việc: “Sai đâu khắc phục và xử lý thu hồi đến đó”.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Lê Tấn Dũng cho biết sẽ kiên quyết thu hồi kinh phí đã cấp cho các đối tượng thương binh giả. (Ảnh: KT)

"Qua vụ việc trên, Bộ LĐ-TB-XH đã làm việc với UBND tỉnh Nghệ An trên tinh thần quyết tâm xử lý sai phạm. Sự việc này cho thấy các đối tượng đã lợi dụng sơ hở của pháp luật để làm những hồ sơ thương binh giả nhằm trục lợi chính sách. Ở đây, có những đối tượng làm giả hồ sơ thương binh đã hưởng chính sách vài năm. Qua bước đầu làm việc với Nghệ An, cũng có thông tin rằng một số đối tượng thấy việc làm của mình là không đúng và sẵn sàng chấp hành theo quy định của pháp luật", Thứ trưởng Lê Tấn Dũng thông tin.

Trước câu hỏi, do đâu, hàng trăm hồ sơ thương binh giả được trót lọt để những đối tượng không phải thương binh nhưng lại nghiễm nhiên được hưởng chế độ chính sách. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho rằng thời gian qua, hệ thống pháp luật chưa có sự đồng bộ, vẫn có những kẽ hở.

"Ví dụ khi giải quyết một trường hợp cần có 2 người làm chứng. Nhưng thực tế nhiều người lợi dụng điều này để nhờ rất nhiều người cùng làm chứng. Do đó, chúng ta thường gặp lúng túng khi xác minh. Đến nay, các cơ quan điều tra cũng đã điều chỉnh vấn đề này.

Trách nhiệm để xảy ra sai phạm này trước hết do các cơ quan được giao trách nhiệm về đề xuất các thủ tục hồ sơ, trong đây có nhiều cơ quan (Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, ngành lao động), các cấp chính quyền. Trách nhiệm là ai làm sai thì người đó phải chịu. Như những người không phải quân nhân trong quân đội nhưng lại mạo nhận để hưởng chế độ thương binh thì trách nhiệm thuộc về quân đội. Hoặc trong lực lượng công an, bên công an giới thiệu làm hồ sơ này thì trách nhiệm thuộc về phía công an. Còn về phía Bộ LĐ-TB-XH, những đối tượng thuộc về ngành lao động đảm nhận mà đề xuất không đúng thì trách nhiệm là của ngành LĐ-TB-XH phải khắc phục", ông Dũng thẳng thắn chỉ rõ.

Về hướng xử lý, thu hồi kinh phí đã cấp cho các đối tượng làm giả hồ sơ thương binh, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH cho biết, sẽ xin ý kiến Chính phủ: “Theo nguyên tắc, hưởng sai là phải thu hồi ngay chứ không có quy định vào khoảng thời gian nào. Vì khi ra quyết định xử lý thu hồi, những người làm hồ sơ thương binh giả phải chấp hành luôn từ khi quyết định có hiệu lực”, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng nói.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Tấn Dũng, nhiều đối tượng trục lợi chính sách thương binh như trên có thể thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc bệnh hiểm nghèo. “Không ít trường hợp này đang trong hoàn cảnh khó khăn. Nhưng điều này không có nghĩa là có thể bỏ qua được”, Thứ trưởng cho hay./.

