Người dân Thủ Thiêm mong giải quyết dứt điểm vướng mắc trong tháng 7

Mới đây, UBND TPHCM vừa ra văn bản kiến nghị Thanh tra Chính phủ và Ban Tiếp công dân Trung ương vận động, thuyết phục 28 người dân Thủ Thiêm đang ra Hà Nội khiếu nại, tố cáo trở lại TP HCM để gặp gỡ, đối thoại nhằm giải quyết các vướng mắc.

Người dân Thủ Thiêm đang chờ đợi chính quyền thành phố thực hiện việc giải quyết và sẽ vẫn đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng.

Một ngôi nhà tan hoang sau khi bị cưỡng chế.



Theo văn bản số 2689 của UBND TPHCM, do Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan ký, thành phố đang phối hợp với Thanh tra Chính phủ để kiểm tra, làm rõ nội dung khiếu nại của người dân về Khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự kiến cuối tháng 7 này sẽ tổ chức tiếp dân, đối thoại với các hộ dân có khiếu nại.

Trước đó, từ ngày khai mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIV, có 28 người dân Thủ Thiêm ra Hà Nội tập trung khiếu nại. Sau khi có văn bản của UBND TPHCM, những người dân Thủ Thiêm đã quay về thành phố để chờ được giải quyết.

Bà Hồ Thị Mai, đang ở khu tạm cư phường An Phú, Quận 2 cho biết: trong suốt 47 ngày ở ngoài Hà Nội, điều kiện sinh hoạt của bà và mọi người rất vất vả. Sau khi nhận được bản Thông báo số 1041 của Thanh tra Chính phủ, bà Mai cho rằng kết luận này chưa thấy chỉ rõ tên những cán bộ gây ra sai phạm, đồng thời chưa nhắc đến đời sống của người dân Thủ Thiêm hiện nay.

Người dân Thủ Thiêm sẽ tiếp tục đấu tranh, đòi quyền lợi chính đáng.

Nói về kết luận của Thanh tra Chính phủ và văn bản của TP HCM kêu gọi người dân Thủ Thiêm trở về đối thoại, bà Nguyễn Thị Tám, ngụ phường Bình Khánh, Quận 2 cho biết: người dân Thủ Thiêm mong muốn được giải quyết rõ ràng, dứt điểm trong tháng 7. Quá trình thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm để xảy ra sai phạm, đời sống của người dân khổ sở, quyền lợi bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Bà Tám đề nghị đất đai của người dân Thủ Thiêm bị thu hồi sai thì phải trả lại cho người dân: ”Nếu tháng 7 không giải quyết cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ về cất nhà. Chúng tôi sẽ lênTrung ương, tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi. Người dân quá khổ, không làm ăn gì được mà cứ miệt mài đi ròng rã”

Ông Nguyễn Tấn Cứu, ngụ phường Bình Khánh, Quận 2 cho biết những người đi Hà Nội vừa rồi đều thuộc 5 khu phố của các phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh. Theo ông Cứu, người dân có đầy đủ bằng chứng, cơ sở pháp lý rõ ràng để chứng minh nhà, đất của mình nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Do đó, việc người dân của 5 khu phố thuộc các phường này bị cưỡng chế, thu hồi đất là sai: ”Căn cứ theo pháp luật, quyền lợi của chúng tôi phải được bảo đảm. Nếu làm sai thì phải khắc phục hậu quả cho chúng tôi. Nếu không có bản đồ xác định ranh quy hoạch thì chúng tôi xin phép quay về cất nhà ở”.

Tại phiên khai mạc Hội nghị Thành uỷ TP HCM lần thứ 30, khoá X vào sáng qua (8/7), Bí thư Thành uỷ Nguyễn Thiện Nhân cho biết, thành phố đã xây dựng chính sách hỗ trợ liên quan đến quyền lợi của người dân Thủ Thiêm, dự kiến sắp tới sẽ trình HĐND thành phố thông qua. Theo lịch làm việc, ngày 11/7 tới, HĐND TPHCM khoá IX sẽ khai mạc kỳ họp thứ 15. Người dân Thủ Thiêm đang hết sức mong chờ được giải quyết thấu đáo, nhanh chóng, sớm ổn định cuộc sống./.