Nhiều vùng thấp ở TP HCM có nguy cơ ngập lụt sâu

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia ngày 11/10 cho biết, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống, hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn đang lên theo kỳ triều cường.

Mực nước cao nhất ngày 7/10, trên sông Tiền tại Tân Châu 3,67m (trên BĐ1 0,17m), trên sông Hậu tại Châu Đốc 3,46m (dưới BĐ2 0,04m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn trên BĐ3 từ 0,1-0,2m.

Khu vực quận 7 ngập nước vì triều cường

Mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm, hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo triều và đạt mức cao nhất vào ngày 10-11/10, tại Tân Châu ở mức 3,60m (trên BĐ1 0,10m).

Tại Châu Đốc mực nước lên mức 3,45m (dưới BĐ2 0,05), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn lên trên BĐ3 từ 0,1-0,3m, sau đó xuống.

Đến ngày 18/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,3m. Tại Châu Đốc xuống mức 3,10m (trên BĐ10,10m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long, sông Sài Gòn xuống dưới mức BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

Đề phòng triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ./.

