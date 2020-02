Quảng Trị cứu thành công 10 ngư dân gặp nạn trên đường vào cảng

Khoảng 9 giờ sáng nay (23/2), Đồn Biên Phòng Triệu Vân nhận được tin báo tàu cá QB-92967 do ông Trương Công Thanh, ở xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng cùng 9 thuyền viên đang trên đường vào cặp cảng Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị. Do gặp sóng to, lạch xiết mạnh nên tàu đã đánh gãy bánh lái, trôi dạt gần lạch Cửa Việt.

Tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn được đưa vào bờ an toàn.

Nhận được tin báo, Đồn Biên Phòng Triệu Vân điều động tàu QT-91414 do anh Võ Văn Thức, ở xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng 6 cán bộ, chiến sĩ ra vị trí gặp nạn tiến hành cứu nạn. Đến trưa nay, tàu cá cùng các ngư dân gặp nạn đã được đưa vào bờ an toàn./.