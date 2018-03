Sau 50 năm, “liệt sĩ” trở về như một giấc mơ

Những ngày này tại gia đình ông Lê Nguyễn Lan (SN 1957, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lúc nào cũng đông người đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình khi hay tin liệt sĩ Lê Giang Nam (SN 1946, anh trai của ông Lan) trở về quê. Tất cả đều không thể tin vào sự thật vừa diễn ra, hàng chục năm qua họ đều tin rằng ông Nam đã hi sinh.

Những ngày này tại gia đình ông Lê Nguyễn Lan (SN 1957, trú tại xã Nam Kim, huyện Nam Đàn, Nghệ An) lúc nào cũng đông người đến thăm hỏi, chia sẻ cùng gia đình khi hay tin liệt sĩ Lê Giang Nam (SN 1946, anh trai của ông Lan) trở về quê. Tất cả đều không thể tin vào sự thật vừa diễn ra, hàng chục năm qua họ đều tin rằng ông Nam đã hi sinh.

Ông Lê Nguyên Lan kể lại: “Anh trai nhập ngũ khi tôi còn nhỏ, đến năm 1968 thì nghe thông tin anh hi sinh. Sau đó đến năm 1975 thì gia đình nhận được giấy báo tử. Trong giấy báo tử ngày 30/1/1975 ghi rõ liệt sĩ Lê Giang Nam, nhập ngũ năm 1965, hi sinh ngày 31/10/1968. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng anh ấy đã hi sinh nơi chiến trường”.