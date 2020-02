Sơn La tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ than Suối Bàng

Sau khi Đài TNVN đăng, phát sóng loạt bài phản ánh tình trạng khai thác khoáng sản tàn phá rừng, ngày 22/1 Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã có văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động khai thác than và khắc phục các tồn tại mỏ than Suối Bàng tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ.

Phương pháp khai thác cho phép là khai thác hầm lò, tuy nhiên trong suốt nhiều năm qua, hai Công ty này đã khai thác than theo phương pháp lộ thiên.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La yêu cầu Công ty cổ phần khoáng sản Sơn La nghiêm túc thực hiện việc hoạt động khai thác than tại mỏ than Suối Bàng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường, chứng nhận đầu tư và các hồ sơ, thủ tục khác có liên quan đến hoạt động của mỏ than trước ngày 31/1/2020.

Hoàn thành thực hiện phương án cải tạo phục hồi môi trường đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 30/4, đồng thời hoàn thành việc thanh toán 100% nợ ngân sách trước ngày 30/4 tới.

Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ, Ủy ban nhân dân xã Suối Bàng tiếp tục kiểm tra, giám sát việc dừng hoạt động khai thác của Công ty cổ phần khoáng sản Sơn La tại mỏ than Suối Bàng.

Như Đài TNVN đã phản ánh, mỏ than Suối Bàng tại xã Suối Bàng, huyện Vân Hồ được UBND tỉnh Sơn La cấp giấy phép khai thác vào năm 2010 và 2011, cho Công ty Cổ phần đầu tư khoáng sản KTB và Công ty cổ phần khoáng sản Sơn La. Phương pháp khai thác cho phép khai thác theo kỹ thuật hầm lò.

Văn bản chỉ đạo về việc tạm dừng hoạt động khai thác tại mỏ than Suối Bàng.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm qua, hai Công ty này đã khai thác than theo phương pháp lộ thiên, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, tàn phá nhiều ha rừng tự nhiên và nguồn nước sinh hoạt, sản xuất của người dân các bản: Pưa Ta, Bản Bó, Nà Lồi và Suối Khẩu, xã Suối Bàng.

Điều đáng nói, trong suốt nhiều năm khai thác, với nhiều sai phạm như nợ thuế kéo dài, vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường… và cơ quan chức năng đã nhiều lần “ tuýt còi” xử phạt mà vẫn tái phạm, song mỏ than của hai Công ty này vẫn không bị đóng cửa, thu hồi giấy phép... Việc buông lỏng quản lý cho khai thác than lộ thiên đã làm hơn 300ha rừng tự nhiên Suối Bàng bị băm nát./.