Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc ở Long An ra trình diện công an

Liên quan đến vụ tai nạn do xe container đâm trúng hàng loạt xe máy dừng đèn đỏ tại Long An, sau hơn 9 giờ rời khỏi hiện trường, lúc 22h30 khuya ngày (2/1), tài xế Phạm Thành Hiếu, sinh năm 1987, ngụ tại Thạnh Đức, Bến Lức, Long An, người điều khiển phương tiện gây tai nạn đã đến trình diện công an địa phương.

Tài xế Hiếu đã có bằng lái xe hạng FC do Sở GTVT TP HCM cấp ngày 29.9.2015 và có giá trị đến ngày 6/10/2020.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, quá trình kiểm tra thiết bị giám sát hành trình trên ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-043.48 khi xảy ra tai nạn vận tốc của xe container từ 54 km rồi 45km/h sau đó dừng hẳn.

Còn theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, phương tiện gây tai nạn nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc, xe được kiểm định gần nhất ngày 30/03/2018 và có hạn kiểm định đến 29/03/2019 tại Trung tâm đăng kiểm 62-02D, huyện Bến Lức, Long An và thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Thạnh Đức địa chỉ ở ấp 1, Thạnh Đức, Bến Lức. Phương tiện được Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An cấp phù hiệu số CTN125 ngày 7/10/2016 và có giá trị đến ngày 27/9/2023.

Video hiện trường vụ tai nạn:

Sau khi gây ra tai nạn, tài xế rời khỏi hiện trường, lực lượng công an đã đến nhà vận động gia đình tài xế động viên tài xế ra trình diện, khuya cùng ngày tài xế đã đến công an huyện Bến Lức trình diện và được di lý lên công an tỉnh tại thành phố Tân An phục vụ công tác điều tra.

Thượng tá Nguyễn Sơn, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An cho biết: “Do tính chất nghiêm trọng của vụ tai nạn Công an tỉnh đã chỉ đạo chuyển hồ sơ từ huyện Bến Lức bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh thụ lý khởi tố vụ án xe container gây tai nạn này để điều tra làm rõ”.

Như VOV đưa tin, trước đó, khoảng 15h chiều 2/1/2019, xe container mang biển kiểm soát 62C-043.48 kéo theo rơ-mooc 62R-001.08 đã đâm hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Bình Nhựt, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Vụ việc làm 3 người chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện, 18 người bị thương đang cấp cứu, hư hỏng 21 xe máy. Hiện vẫn còn nhiều nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch./.

