Thịt lợn bẩn ở Lào Cai, “quá tam ba bận” vào bếp ăn nhà trẻ?

Điều trớ trêu là đến khi bị cơ quan chức năng phát giác thì vụ việc đã “quá tam ba bận”.

Sáng ngày 16/9/2019, trong quá trình đưa con em mình đến lớp, một số phụ huynh của Trường mầm non xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã phát hiện thịt lợn “bẩn” trong bếp ăn nhà trường đang được chế biến phục vụ bữa ăn trưa cho trẻ. Vụ việc ngay sau đó được phản ánh tới UBND huyện.

Phụ huynh phát hiện thịt bẩn được đưa vào bếp ăn của trường mầm non Bảo Nhai.

Buổi trưa cùng ngày, đoàn công tác đột xuất do UBND huyện Bắc Hà triệu tập đã kiểm tra, ghi nhận hơn 20kg thịt lợn trong bếp ăn nhà trường ngày hôm đó đã biến chất không đảm bảo an toàn, buộc phải tiêu hủy tại chỗ.

Một phụ huynh chứng kiến sự việc cho biết, nếu các phụ huynh khi đó không phản ứng gay gắt, yêu cầu chính quyền có mặt ngăn chặn thì không biết sẽ thế nào.

“Cầm miếng thịt lên thấy vàng, chảy nước, thậm chí có phần còn đem xay ra, nấu chín đưa lên bàn ăn rồi, chúng tôi phải cương quyết đòi đón con về không cho ăn ở trường bữa đó”, vị phụ huynh nói.

Xác minh của đoàn kiểm tra cho thấy, số thịt lợn “bẩn” ghi nhận tại Trường mầm non Bảo Nhai ngày hôm đó do Công ty TNHH Một thành viên Thương mại dịch vụ Ngọc Diệp (địa chỉ tại thôn Giang Đông, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai) cung ứng. Ngoài việc mất an toàn, toàn bộ số thịt “bẩn” cũng không hề được đóng dấu kiểm soát giết mổ theo quy định.

Điều đáng nói, theo phản ánh của các bậc phụ huynh, vụ việc nói trên không phải xuất hiện lần đầu, mà đã “quá tam ba bận” vì trước đó chỉ hơn chục ngày đã xảy ra 2 lần tương tự, tới lần thứ 3 thì “giọt nước tràn ly”. Một số trường học khác trên địa bàn cùng chung nhà cung ứng cũng ghi nhận xuất hiện thịt lợn mất an toàn phải đem trả lại.

Qua tìm hiểu của phóng viên, trước kia, thực phẩm cho Trường mầm non Bảo Nhai được mua trực tiếp tại địa phương, suốt 13 năm từ ngày thành lập trường chưa hề có hiện tượng mất an toàn thực phẩm. Năm nay là năm đầu tiên nhà trường thực hiện hợp đồng mua bán thực phẩm với doanh nghiệp, chính thức triển khai từ 3/9, mới qua hơn 1 tháng thì xảy ra vụ việc.

Cơ sở của Công ty Ngọc Diệp.

Hiện, việc cung ứng thực phẩm của Công ty Ngọc Diệp cho Trường mầm non Bảo Nhai đã bị chấm dứt. Việc mua sắm thực phẩm cho bếp ăn được nhà trường duy trì như cũ. Các bậc phụ huynh cũng cảm thấy yên tâm hơn vì nguồn thực phẩm tươi sống tại chỗ của địa phương vốn rất dồi dào, hàng ngày có Ban đại diện tham gia giám sát; việc bảo quản, cũng như phân chia thức ăn để chuyển tới các điểm trường lẻ cũng thuận tiện, thay vì phải trông chờ ở một đơn vị ở xa xôi.



Được biết, sau khi vụ việc xảy ra, UBND huyện Bắc Hà đã triệu tập tất cả nhà cung ứng thực phẩm cho các trường học trong toàn huyện để quán triệt nghiêm túc nội dung chấp hành quy định an toàn thực phẩm. Riêng phía Công ty Ngọc Diệp bị xử phạt hơn 5 triệu đồng về hành vi gây ra. Hiệu trưởng Trường mầm non Bảo Nhai cũng phải chịu mức phạt tương đương.

Tuy nhiên, theo thông tin phóng viên nắm bắt được, dù không tiếp tục hợp đồng với Trường mầm non Bảo Nhai, Công ty Ngọc Diệp vẫn là đối tác cung ứng thực phẩm cho một số nhà trường khác tại Bảo Nhai và 5 xã hạ huyện của Bắc Hà, chưa kể còn rất nhiều trường học tại thành phố Lào Cai cùng các huyện Sa Pa, Bảo Thắng./.