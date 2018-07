Thông tin mới nhất vụ bạo hành trẻ em tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng

Mới đây lại xảy ra một vụ bạo hành tại cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, huyện Bình Chánh. Tình trạng này không chỉ gây bức xúc trong dư luận xã hội mà dấy lên nỗi bất an lo lắng của các bậc phụ huynh về công tác quản lý và chất lượng giáo dục tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

Cơ sở mầm non Ánh Sao Vàng, nơi xảy ra bạo hành trẻ.