Tổ chức trọng thể lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm

7h30 sáng nay, tại Nhà tang lễ quốc gia số 5, Trần Thánh Tông, Hà Nội, Đảng ủy Công an TƯ, Bộ Công an tổ chức lễ tang 3 chiến sĩ hy sinh khi làm nhiệm vụ tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức theo nghi thức của lực lượng Công an Nhân dân.