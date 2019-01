Ủy ban ATGT quốc gia thăm nạn nhân trong vụ tai nạn ở Long An

Sáng nay (3/1), Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến thăm các nạn nhân bị tai nạn trong vụ xe container tông hàng loạt xe máy ở Long An đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Ông Khuất Việt Hùng đi thăm các nạn nhân vui tai nạn tại Long An Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, hiện đang điều trị cho 14 trong số 18 ca bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc ở Long An, trong đó có 4 ca nằm tại khoa Chấn thương sọ não, 7 ca ở khoa Chấn thương chỉnh hình, 1 ca ở Hồi sức Ngoại thần thần kinh và 2 ca ở khoa Phẫu thuật mạch máu. Trong số này có 1 ca bị thương rất nặng, bị chấn thương cột sống cổ, mặc dù hiện đang tỉnh táo về tri giác nhưng cần phải theo dõi sát sao. Bác sĩ cho biết, các bệnh nhân bị gãy chân, tay và chấn thương đã được phẫu thuật thành công ngay trong đêm và đang phải theo dõi một cách thận trọng vì chấn thương này để lại di chứng rất nặng nề.

PGS.TS Trần Minh Trường, Phó giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: Bệnh viện tạm thời chưa thu viện phí mà tập trung nguồn lực chăm sóc, ổn định sức khỏe cho các bệnh nhân.

"Sáng nay giao ban cùng anh em cùng thống nhất việc các bệnh nhân ít nhất nằm ở đây trong vòng 24 giờ, với những ca nặng thì mời các chuyên gia giáo sư ở bên ngoài về để cùng hội chẩn chuyên về thần kinh để xem nên làm gì tốt cho bệnh nhân", PGS.TS Trần Minh Trường cho biết.

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá cao nỗ lực của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã kịp thời chỉ đạo cấp cứu cho các nạn nhân được chuyển từ Long An lên, đồng thời đề nghị bệnh viện ưu tiên cứu chữa cho các nạn nhân. Đại diện Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia cũng đã đi thăm hỏi các bệnh nhân.

PC_Article_Middle

Ông Khuất Việt Hùng cho biết: "Ngay hôm nay, đoàn về và sẽ kiến nghị Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Trương Hòa Bình có chỉ đạo chung, yêu cầu các địa phương, các lực lượng tăng cường tuần tra kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm nồng độ cồn.

"Liên quan đến việc quản lý kinh doanh vận tải và quản lý sức khỏe lái xe thì chỉ đạo các địa phương trong những tháng đầu quý I tập trung kiểm tra, tổ chức khám, kiểm tra ma túy trong máu, nước tiểu của các đội ngũ lái xe, trước tiên tập trung vào lái xe khách và container", ông Hùng nói.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thay mặt Uỷ ban An toàn Giao thông quốc gia, ông Khuất Việt Hùng trao hỗ trợ mỗi bệnh nhân bị thương đang điều trị 2 triệu đồng, gia đình có người tử vong 5 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có đại diện UBND tỉnh Long An, đại diện Sở Giao thông vận tải Long An, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Long An, đại diện doanh nghiệp xe tải trong vụ tai nạn, công ty bảo hiểm đã đến thăm và hỗ trợ các nạn nhân./.

Khoảnh khắc camera ghi lại và hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng tại Long An VOV.VN - Vào lúc 15h30 chiều 2/1, một xe đầu kéo container lưu thông hướng Tiền Giang đi TP.HCM đã tông vào 25 xe đang dừng đèn đỏ.