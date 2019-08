Vụ 2 xe giường nằm va chạm trong đêm qua lời kể của nạn nhân

Trưa nay (21/8), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa tập trung cấp cứu, điều trị các nạn nhân bị nạn trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra sáng sớm cùng ngày, làm 1 người tử vong, 24 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn kinh hoàng làm 25 người thương vong.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 2h sáng 21/8, khi xe giường nằm mang biển kiểm soát 51B-402.70 của nhà xe Phương Trang do ông Võ Song Tân điều khiển theo hướng Nha Trang-Đà Lạt, đến ngã tư đường Võ Nguyên Giáp và Quốc lộ 1A thuộc xã Diên Thạnh, huyện Diên Khánh đã tông vào bên hông xe giường nằm biển kiểm soát 78B-009.38 do ông Nguyễn Tấn Thạch trú tại huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên điều khiển lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh-Phú Yên.

Khi xảy ra tai nạn hầu hết mọi người trên xe đang ngủ. Tiếng nổ lớn do va chạm đã làm mọi người tỉnh giấc. Cả 2 chiếc xe đều bị văng xa khoảng 20m. Chiếc xe 78B-009.38 cày nát một đoạn dải phân cách, húc đổ cổng chào làm gãy trụ đèn chiếu sáng, rồi lật nghiêng. Cú tông mạnh khiến 5 hành khách bị văng ra ngoài. Nhiều người dân địa phương đã dùng xà beng đập cửa để đưa nạn nhân ra ngoài.

Anh Huỳnh Nho Tài, một hành khách đi trên xe cho biết: “Tôi là người bị thương nhẹ nhất vì nhảy được qua cửa sổ và chỉ bị trật chân. Những người ngồi ở đầu xe, bị nặng thương nặng vì bị mắc kẹt. Người dân phải đập bể kính mới đưa được ra ngoài. Phần đầu xe phải buộc vào một xe tải để kéo ra, lúc đó mới đưa được tài xế ra ngoài”.

Người dân địa phương, công an xã Diên Thạnh đã khẩn trương cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Diên Khánh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Anh Huỳnh Văn Lợi, cho biết, chiếc xe 51B-402.70 xuất phát từ Đà Nẵng chạy vào Đà Lạt, Lâm Đồng. Anh Lợi lên xe này từ thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi mọi người đang ngủ say thì xảy ra vụ tai nạn.

Anh Lợi vẫn còn choáng và được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa: “Khi tôi tỉnh dậy thì thấy xung quanh vương rất nhiều vết máu. Đã có một taxi tới đưa tôi và ông cụ đi cấp cứu. Lúc đó, một xe khách bị lật, còn đầu xe Phương Trang bị bẹp dúm”.



Sau khi tai nạn xảy ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đã tập trung nhân lực, phương tiện cấp cứu các nạn nhân. Bác sĩ Phan Hữu Chính, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Khi nhận được tin, chúng tôi đã điều động xe của Trung tâm cấp cứu 115, liên hệ huy động các xe cấp cứu của các cơ sở y tế trên toàn tỉnh, tập trung vận chuyển bệnh nhân về. Trong số 19 bệnh nhân có 1 ca nặng, 91 tuổi, đã tử vong do đa chấn thương. 2 ca nặng khác đang mổ, trong đó, 1 ca tiên lượng xấu. Tất cả những gì liên hệ đến cấp cứu, vận chuyển, khám, chẩn đoán, xét nghiệm, máu, phẫu thuật đều được huy động”.

Ngay sáng 21/8, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã đến Bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân và chỉ đạo bệnh viện cấp cứu, điều trị các nạn nhân vụ tai nạn./.