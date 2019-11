Vụ 39 người thiệt mạng tại Anh: 8 gia đình ở Hà Tĩnh nhận điện thoại chia buồn

Sáng 8/11, thông tin từ ông Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, cả 8 gia đình có đơn trình báo mất liên lạc với người thân trên đường đi Anh làm việc đã nhận được điện thoại chia buồn.

Hiện trường vụ phát hiện 39 thi thể trong container tại Essex, Anh. Ảnh: Reuters

Cụ thể, 8 nạn nhân ở huyện Can Lộc được gia đình làm đơn trình báo mất liên lạc trên đường qua Anh gồm:



1.Phạm Thị Trà My (SN 1993, trú ở thị trấn Nghèn, Can Lộc, Hà Tĩnh).

2.Trần Khánh Thọ (SN 2001, trú ở xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

3.Trần Mạnh Hùng (SN 1982, trú ở xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

4.Võ Nhân Du (SN 2000, trú ở xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

5.Nguyễn Văn Nhân (SN 1986, trú ở xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

6.Võ Văn Linh (SN 1994, trú ở xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

7.Nguyễn Đình Lượng (SN 1999, trú ở xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh)

8. Một lao động tên Phong (hơn 30 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh).

Tối 7/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an chính thức thông báo: Sau một thời gian tích cực phối hợp, kiểm tra, so sánh đặc điểm nhận dạng cá nhân, đến 20h ngày 7/11, Bộ Công an Việt Nam và cơ quan thực thi pháp luật của Vương quốc Anh xác định 39 nạn nhân thiệt mạng trong container, được phát hiện tại hạt Essex, Đông Bắc London, Vương quốc Anh vào ngày 23/10/2019 đều là người Việt Nam.

Các công dân này có hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng, Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế.

Cũng trong tối 7/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi thư chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây không chỉ là nỗi đau thương vô hạn của gia đình người thiệt mạng mà cũng là nỗi đau chung của cả cộng đồng, của từng trái tim người Việt Nam và nhân dân thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, các cơ quan, địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Anh để khẩn trương xử lý các vấn đề liên quan, thực hiện các biện pháp bảo hộ cần thiết, sớm đưa các nạn nhân trở về với Tổ quốc, về với gia đình, người thân./.