Xe tải biển Lào tông xe máy dừng đèn đỏ, vợ chết thảm, chồng bị thương

Ngày 19/11, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An xác nhận 2 vợ chồng gặp nạn khi đang dừng tại ngã tư chờ tín hiện đèn giao thông. Hiện tại vì liên quan đến xe nước ngoài nên vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An thụ lý điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu cho biết, vụ tai nạn nghiêm trọng nói trên xảy ra vào khoảng 18h56’ tại Km 424+970 quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An.



Vào thời điểm trên chiếc xe tải mang biển kiểm soát Lào UN 8118 do tài xế Nguyễn Trần Tuyến (SN 1990, trú tại xã Nam Nghĩa, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển, lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng TP Vinh – Hà Nội. Khi đến ngã tư giao giữa quốc lộ 1A và quốc lộ 7A, thì bất ngờ tông phải xe máy mang BKS 29P6 – 0516 do anh Dương Xuân Th (SN 1982, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh) điều khiển, chở vợ là chị Phan Thị M (SN 1991, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu) đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tải tiếp tục va chạm với 1 xe máy điện do anh Nguyễn Trung Nguyên (SN 2004, trú tại thị trấn Diễn Châu) điều khiển.

Hậu quả, chị Phan Thị M tử vong tại chỗ, người chồng bị thương. Tại hiện trường chiếc xe máy và xe đạp điện bị hư hỏng nặng. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ./.