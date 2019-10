Xử lý tràn dầu do sự cố tàu container chìm trên sông Lòng Tàu ​

Bộ Trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể, ông Lê Thanh Liêm -Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM kiểm tra chỉ đạo xử lý hậu quả sự cố chìm tàu container.

Tàu VIETSUN INTEGRITY theo đăng ký thuộc Công ty cổ phần Nhật Việt. Tàu có chiều dài hơn 130m, rộng gần 20m, trọng tải hơn 8.000 tấn, bị sự cố lật ngang, chìm nằm chắn ngang luồng hàng hải nên các đơn vị chức năng đã tiến hành phong toả khu vực này, đồng thời tiến hành cảnh giới điều phối lưu thông để được đảm bảo an toàn.

Tàu container VIETSUN INTEGRITY lật nằm chắn ngang luồng sông Lòng Tàu.

Đến sáng cùng ngày, phao quây đã được triển khai khoanh vùng toàn bộ xung quanh địa điểm tàu bị chìm. Người nhái cũng được bố trí lặn xuống khoang tàu tiến hành kiểm tra và đã đưa tàu bơm hút 150 tấn dầu ra khỏi tàu, chủ động các giải pháp khống chế tình trạng tàu loang gây ảnh hưởng đến môi trường.

Phao quây được triển khai chủ động ngăn chặn tình trạng dầu loang.

Có mặt tại hiện trường, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân TPHCM yêu cầu: "Về phía TPHCM thì phải phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và Cục Hàng hải, đặc biệt là Cơ quan Cảng vụ hàng hải TP, riêng chúng tôi đã chỉ đạo rất sớm Sở Tài nguyên môi trường TP tăng cường giám sát, kiểm tra lấy mẫu tất cả những tiêu chí liên quan đến môi trường nước tại khu vực này. Nói chung không chỉ lấy mẫu mà phải chủ động các phương án khi mẫu nước phát sinh vấn đề nếu có thì phải có phương án để xử lý an toàn".

Để đảm bảo hoạt động giao thông hàng hải an toàn thông suốt, có mặt tại thực địa, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải Nguyễn Văn Thể đề nghị cố định lại vị trí, đồng thời trục vớt các container đang trôi sau khi bị rơi xuống nước.

Trước mắt đảm bảo giao thông thông suốt qua khu vực, trong 4 đến 5 ngày tới, các đơn vị chức năng sớm triển khai giải pháp mở rộng một bên luồng để các loại tàu lớn có mớn nước 9,5m trở lên có thể di chuyển qua lại bằng luồng mới mà không ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, cứu nạn và không ảnh hưởng đến hoạt động khu vực cảng Sài Gòn, Cát Lái…

Bên cạnh đó, việc điều tiết phân luồng có thể đưa phương tiện qua luồng Soài Rạp và một số tuyến sông khác, tiến hành giảm tải phương tiện tại 2 cụm cảng Cái Mép, Cát Lái để tàu bè di chuyển ra vào luồng sông Lòng Tàu, Sài Gòn, Đồng Nai an toàn.

Do đây là lần đầu tiên khu vực này xảy ra sự cố chìm tàu container do đó, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu khẩn trương thanh tra làm rõ nguyên nhân để có phương án rút kinh nghiệm đảm bảo an toàn hàng hải trong thời gian tới.



"Riêng sự cố này phải xử lý đúng người đúng tội, những trường hợp nào không chấp hành đúng các quy định chuyên môn phải xử lý nghiêm, kể cả chủ tàu, thuỷ thủ và cả tổ đội bốc xếp để làm sao tránh những cố tương tự", Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nói./.

Clip: Xử lý sự cố tràn dầu