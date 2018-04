100 bánh heroin “ém” tinh vi dưới sàn xế hộp Land Cruiser biển số Lào

Bắt vụ vận chuyển 100 bánh heroin trên xe biển số Lào: Tổ công tác thuộc Đội Tuần tra kiểm soát giao thông số 2 (Công an tỉnh Quảng Ninh) phát hiện 100 bánh heroin được cất giấu tinh vi trong xe Land Cruiser biển số Lào khi đang tham gia giao thông trên Quốc lộ 18, đoạn thuộc địa phận TP Hạ Long. (Ảnh: Tiến Cường) Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện 3 vị trí trên xe đã được cải tạo thêm các khoang để đựng hàng ở khu vực dưới cốp phía sau xe, thành xe và bên dưới ghế lái. Trong ảnh, heroin được tìm thấy ở thành xe. (Ảnh: Tiến Cường) Một lượng lớn heroin được tìm thấy dưới sàn xe. (Ảnh: Tiến Cường) e4b4405a2bcaf7710deed72becdddc93/5ac2cc78/2018_03_31/VdFWb_qZcivyoqsYrG5iQA/CUNG_VOVVN_LAM_BAO_1_1.mp4 Triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua trang bong88ag.com: C50 Bộ Công an phối hợp với công an các địa phương TP HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng... bắt giữ 9 đối tượng trong đường dây đánh bạc qua trang web bong88ag.com do Nguyễn Thanh Hùng - ảnh trái (52 tuổi, ngụ tại 36 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM) cầm đầu. Nguyễn Đức Quang (42 tuổi, ngụ H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) - ảnh phải (Ảnh: Công Lý) cùng Lý Quang Liêm - ảnh trái (47 tuổi, ở 83/26/4 đường Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 1, TP. HCM)); Trần Lâm Biên (43 tuổi, ở số 1A đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng) cũng bị bắt giữ từ lời khai của "ông trùm" Nguyễn Thanh Hùng (Ảnh: Công Lý) Bộ Công an xác định đường dây đánh bạc này đã hoạt động gần 3 năm qua với tổng số tiền lên đến 1.170 tỉ đồng.(Ảnh: Zing) Hoãn phiên tòa xét xử đại gia thủy sản Tòng "Thiên mã": Ngày 31/3, ngày thứ hai phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Bá Tòng (thường gọi Tòng “Thiên mã”, 44 tuổi, giám đốc Công ty Thiên Mã, KCN Trà Nóc II) và bị cáo Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đã bị hoãn do một hội thẩm trong HĐXX bị bệnh phải đi cấp cứu trong đêm 30/3. TAND TP. Cần Thơ hiện chưa có thông báo về việc đưa vụ án này ra tiếp tục xét xử. (Ảnh: Trần Hiếu) Mua 1kg ma túy vừa dùng, vừa bán kiếm lời: Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (Công an tỉnh Quảng Ninh) vừa bắt giữ 1 đối tượng tàng trữ 1kg ma túy đá vào tối 30/3. Đối tượng Lê Văn Tuấn (26 tuổi, trú tại tại tổ 14, khu 3, phường Giếng Đáy, TP Hạ Long) khai nhận, đã mua ma túy của một người trên địa bàn TP Hạ Long để dùng và bán kiếm lời. (Ảnh: CA Quảng Ninh) Gí dao cướp điện thoại giữa ban ngày: Công an huyện Bình Chánh, TP.HCM đang khẩn trương truy bắt đối tượng dí dao vào người chị Đặng Thị Mộng Tuyền (SN 1981, ngụ huyện Cần Giuộc, Long An) để cướp điện thoại. Theo trình báo, chị Tuyền đang đứng đợi lấy chiếc điện thoại Mobel Nova I6 tại cửa hàng bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ lai lịch điều khiển xe Wave chạy tới, dùng dao khống chế và cướp mất chiếc điện thoại trên, tẩu thoát về hướng quốc lộ 1. Toàn bộ hành vi phạm tội của tên cướp được camera an ninh của một nhà dân gần đó ghi lại và được đăng lên mạng xã hội. 00e65d3048bcc53b0440347fab6c20a7/5ac2cc78/2018_03_31/VdFWb_qZcivyoqsYrG5iQA/Thanh_nien_di_dao_cuop_dien_thoai_giua_ban_ngay.mp4 Tài xế Grab dùng dao cướp iPhone rồi nhờ mẹ đem trả: Công an quận Tân Bình vừa bắt giữ và di lý Bùi Văn Minh - ảnh (30 tuổi, ngụ KP3, phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa) lên TP.HCM để phục vụ điều tra xử lý về hành vi cướp tài sản. (Ảnh: Pháp luật TPHCM)

