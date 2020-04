9 đối tượng đá gà ăn tiền giữa mùa dịch Covid-19

Trưa nay 3/4, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang triệt phá một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền trong mùa dịch bệnh Covid 19. Tụ điểm đá gà được tổ chức tại ấp Hòa Thịnh, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đá gà ăn tiền

Vào khoảng 11h30 phút ngày 3/4, Đội Cảnh sát điều tra tổng hợp, Công an huyện Châu Thành đã ập vào tụ điểm trên. Tại hiện trường, lực lượng Công an bắt 9 đối tượng cùng các tang vật gồm: 2 con gà đá, 2 cặp cựa, 10 cuộn băng keo, 7 điện thoại di động, 7 xe máy và tiền mặt hơn 5,4 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Đội điều tra tổng hợp Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vai trò của từng đối tượng, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Châu Thành, mặc dù tụ điểm đánh bạc với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền này mới hình thành, nhưng đã thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây mất an ninh trật tự ở địa phương. Việc lực lượng Công an kịp thời triệt phá tụ điểm đánh bạc trong thời điểm nhân dân cả nước đang được cách ly để phòng chống dịch bệnh Covid 19 này được người dân địa phương đồng tình ủng hộ./.