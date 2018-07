Kinh hãi hiện trường vụ nổ súng, đâm người loạn xạ ở TP HCM

Thông tin trên Pháp luật TPHCM cho biết, ngày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang điều tra vụ nổ súng, dùng dao tấn công người trên địa bàn phường 15, quận Tân Bình khiến chị T.T.M.C. (35 tuổi) và N.T.Y.T. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) trọng thương. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Theo thông tin ban đầu, trưa 10/7, Lê Ngọc Sơn sau khi gọi điện thoại cho bạn gái không được đã chạy xe đến dãy phòng trọ trong con hẻm trên đường Cống Lở (phường 15, quận Tân Bình) để tìm. Tại đây, Sơn tức giận vì thấy bạn gái đang ngồi ăn với một cô gái khác nên đối tượng to tiếng, rồi đánh bạn gái. Cô gái ngồi cùng can ngăn thì người này rút khẩu súng mang theo bắn khiến nạn nhân gục xuống. Tiếp đó, Sơn hướng súng về phía bạn gái nhưng súng không nổ. Trong ảnh: Khu nhà trọ nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Báo Công an TPHCM đưa tin, Sơn còn lấy dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người 2 nạn nhân rồi uống thuốc sâu tự sát. Tuy nhiên, nhờ được người dân phát hiện kịp thời đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu nên các nạn nhân mới may mắn thoát chết. Trong ảnh: Nạn nhân được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Soha.vn) Được biết do sức khỏe của Sơn còn yếu nên cơ quan công an chưa thể khai thác được nhiều thông tin từ đối tượng. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ. Trong ảnh: Công an canh giữ trước phòng điều trị của đối tượng Sơn. (Ảnh: Soha.vn) Được biết, trước khi vụ án xảy ra, chị N.T.Y.T. (24 tuổi, quê Đồng Tháp) và Sơn từng có 4 năm yêu nhau. Thời gian gần đây, giữa Sơn và chị xảy ra mâu thuẫn nên chị này đòi chia tay. Trong ảnh: Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: Pháp luật Việt Nam) Sơn không chấp nhận chia tay mà tìm mọi cách để níu kéo tình cảm. Trước khi xảy ra vụ việc, chị T. đã phải báo công an vì bị Sơn đe dọa sẽ giết chết nạn nhân rồi tự sát. Trong ảnh: Công an túc trực tại phòng bệnh của Sơn. (Ảnh: Tiền Phong)

