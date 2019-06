Bắt hai đối tượng trộm xe SH để lấy tiền mua ma túy

Ngày 22/6, công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi trộm mô tô liên tỉnh gồm: Lê Văn Tâm (40 tuổi) và Chiêm Hoàng Vũ (37 tuổi), cùng ngụ quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Chiêm Hoàng Vũ.

Theo cơ quan công an, khoảng 21h ngày 22/6, bà Lê Hồng Tâm (50 tuổi), ngụ phường 7, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đậu xe máy loại SH mode trước cửa nhà. Một lúc sau, bà Tâm bất ngờ phát hiện chiếc mô tô của mình đã “không cánh mà bay”. Chiếc xe SH này giá hơn 50 triệu đồng, nhiều giấy tờ khác bỏ trong cốp xe, như: CMND, giấy tờ xe, giấy chủ quyền đất…

Nhận tin báo, công an thành phố Mỹ Tho tổ chức điều tra. Khoảng một giờ sau đó, lực lượng công an phát hiện chiếc xe mà bà Tâm bị mất do 2 đối tượng Lê Văn Tâm và Chiêm Hoàng Vũ điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1A, hướng từ Tiền Giang về Tp. Hồ Chí Minh. Khi 2 đối tượng này đến địa bàn tỉnh Long An thì bị lực lượng công an Thành phố Mỹ Tho kết hợp với tỉnh Long An dừng xe, khám xét và bắt giữ 2 đối tượng trộm xe SH.



Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Chiêm Hoàng Vũ và Lê Văn Tâm khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hai đối tượng này cho biết, do cần tiền tiêu xài và chơi ma túy nên rủ nhau đi tìm “con mồi” để trộm. Cả hai đi xe khách từ TP. HCM về các tỉnh miền Tây, lợi dụng người điều khiển xe gắn máy mất cảnh giác để trộm cắp./.

