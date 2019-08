Bắt một cán bộ Trại tạm giam Công an Bình Thuận vụ Huy “nấm độc“

Ngày 2/8, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Lê Minh Sơn, nguyên Cán bộ Đội cảnh sát bảo vệ Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận để phục vụ điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo Điều 355 Bộ Luật hình sự.



Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận trên đường Thủ Khoa Huân, TP Phan Thiết

Qua điều tra, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao xác định từ cuối tháng 4 đến đêm 29/6, đại úy Lê Minh Sơn đã cho một số bị can trong trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận mướn điện thoại để gọi ra ngoài. Mỗi lần cho mướn điện thoại, gia đình và người thân của các bị can trả cho Sơn từ 5-15 triệu đồng bằng cách chuyển khoản qua tài khoản của vợ cán bộ này.



Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xác định trong số những người mướn điện thoại gọi ra ngoài, có Nguyễn Viết Huy (tự Huy nấm độc, bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy) và Nguyễn Văn Nưng (bị khởi tố về tội giết người) cùng bị giam chung phòng số 5 khu B.

Nhờ liên lạc ra bên ngoài thông qua di động của Sơn, Huy và Nưng đã liên hệ với người quen bên ngoài đưa cưa sắt vào trại tạm giam bằng cách nhét vào trong đòn bánh tét đưa vào trại tạm giam.



Leo lên cưa đứt song sắt ô cửa thông gió, hai tội phạm nguy hiểm này đã vượt ngục vào rạng sáng 30/6. Công an tỉnh Bình Thuận đã huy động cả trăm cảnh sát truy lùng với sự trợ giúp của Bộ Công an.



Sau 5 ngày, Huy bị bắt khi đang ở trong khách sạn ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Còn Nưng bị bắt vào ngày 10/7 tại khu vực hẻo lánh thuộc huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng.



Hiện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục mở rộng điều tra vụ án này./.