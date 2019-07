Điều tra vì sao 2 bị can dễ dàng trốn trại ở Bình Thuận

Ngày 11/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm để người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam, người đang chấp hành án phạt tù trốn trại” xảy ra tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Thuận cách đây 11 ngày.



2 đối tượng trốn trại đã bị bắt lại

Trước đó, Nguyễn Viết Huy, còn gọi là Huy nấm độc, 33 tuổi, trú tại phường Lạc Đạo, TP Phan Thiết đã bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Nguyễn Văn Nưng, 37 tuổi, trú tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong đang bị điều tra lại về tội Giết người xảy ra cách đây 2 năm. Hai đối tượng bị giam chung tại buồng số 5, nhà số 2, khu B, nơi giam đặc biệt dành cho các tội phạm nguy hiểm chờ xét xử.



Rạng sáng 30/6, cán bộ trại phát hiện trong buồng giam vắng mặt hai nghi phạm. Sau khi kiểm tra toàn bộ khu vực trại, ca trực xác định hai đối tượng đã cưa song sắt lỗ thông hơi trốn trại. Sau khi thoát khỏi trại, chúng băng qua dãy nhà nằm kế trại, rồi chạy ra đường Huỳnh Thị Khá, sau đó thuê taxi trốn khỏi địa phương. Công an Bình Thuận phát lệnh truy nã toàn quốc.



Ngày 5/7, Huy nấm độc đã bị bắt tại thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 10/7, Nguyễn Văn Nưng cũng bị lực lượng truy nã phục bắt tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng. Cả hai đã bị di lý về Bình Thuận phục vụ công tác điều tra.



Ngoài bắt giữ Huy và Nưng, Công an Bình Thuận còn tạm giữ một số đối tượng liên quan để điều tra việc ai đã giúp sức cho 2 nghi phạm trốn trại và lẩn trốn qua nhiều địa phương.



Hiện nay, Cục Điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã về Bình Thuận làm việc, điều tra nguyên nhân vì sao các nghi phạm có thể dễ dàng trốn thoát khỏi trại tạm giam Công an Bình Thuận, làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.