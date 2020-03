Bắt quả tang nữ quái bán ma túy cho con nghiện

Lúc 19h45 tối 19/3, tại tổ 59, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Phòng Phòng chống ma túy và Tội phạm, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng phối phợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt qua tang Trần Thị Vũ Tâm (19 tuổi, trú phường An Hải Bắc) đang mua bán trái phép chất ma tuý cho 1 đối tượng nghiện ma túy sống tại phường An Hải Bắc.

Tang vật liên quan được lực lượng chức năng thu giữ

Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma tuý dạng đá khoảng 5 gam cùng một số tang vật khác có liên quan.



Tiến hành khám xét nơi ở của Tâm, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ thêm 7 gói tinh thể màu trắng, trọng lượng khoảng 50 gam và 38 triệu đồng.

Bước đầu, Tâm khai nhận đó là ma túy dạng đá được mua về để sử dụng và bán lại cho các con nghiện trên địa bàn để kiếm lời.



Hiện, Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra làm rõ./.