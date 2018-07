Bắt tạm giam 4 đối tượng chém công an xã tử vong

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan đến vụ chém tử vong một công an xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh.

4 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Võ Thành Hải (41 tuổi); Nguyễn Công Luân (30 tuổi); Dương Minh Khoa (27 tuổi), cùng ở xã Vạn Phú và Phan Thanh Tùng (26 tuổi), ở xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 15/7, Nguyễn Ngọc Trình, công an viên xã Vạn Phú, trong lúc ăn nhậu đã xảy ra mâu thuẫn, ẩu đả với 4 đối tượng này, sau đó anh Trình bỏ về.

Đến 17h chiều cùng ngày, khi đang đi trên đường tại thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú, anh Trình bị 4 đối tượng này đi xe máy áp sát dùng hung khí đâm, chém nhiều nhát, tử vong trên đường đưa đi cấp cứu vì vết thương quá nặng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Khánh Hòa đã cử cán bộ điều tra vụ việc. Sau đó, các đối tượng lần lượt ra đầu thú.

Ông Nguyễn Như Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đây là vụ án trọng điểm, nên Công an tỉnh đã thụ lý./.

