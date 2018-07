Đã bắt được đối tượng đâm chết phụ nữ ở Quảng Ninh

Rạng sáng 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt được Hoàng Văn Bằng (SN 1968) là nghi can giết người khi tên này đang lẩn trốn tại Móng Cái.

Đối tượng Hoàng Văn Bằng tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào đêm 15/7, trong lúc cãi vã với chị Hồng Thị Thủy (SN 1985), Hoàng Văn Bằng đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Thủy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trao đổi với phóng viên VOV, Thượng tá Trịnh Xuân Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi sát hại chị Thủy, đối tượng Bằng lấy 1 chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy theo hướng từ Hải Hà đi theo tuyến đường biên giới đến khu vực Móng Cái.

Tại đây, hắn ẩn náu ở trên rừng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, hơn 1h sáng 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Công an huyện Hải Hà, Đồn Biên phòng cửa khẩu Móng Cái và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an đã phối hợp bắt được nghi can trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn thành phố Móng Cái khi đối tượng đang trên xe khách bỏ trốn.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng Hoàng Văn Bằng ra trước pháp luật./.

