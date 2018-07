Nguyên nhân ít ai ngờ vụ con rể chém chết mẹ vợ

1. Vụ con rể chém vợ và mẹ vợ thương vong: Do mâu thuẫn với Vòng Tểnh Sênh (26 tuổi, ngụ Đồng Nai) nên chị Thoa bỏ về nhà mẹ ruột ở được 3 ngày. Tối 16/7, Sênh tìm đến nhà mẹ vợ, yêu cầu trả lại sính lễ, tiền và vàng cưới nên dẫn đến cãi nhau. Trong lúc tức giận, xô xát, Sênh dùng dao chém liên tiếp vào vợ và mẹ vợ, khiến bà Bia tử vong tại chỗ, còn chị Thoa được cấp cứu trong tình trạng bị đứt cánh tay, chấn thương sọ não. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn. 2. Công an xã đánh kẻng, hô dân làng vây bắt côn đồ có súng: Ngày 27/6, Công an xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa nhận được thông tin nhóm đối tượng dùng súng tự chế, dao kiếm đuổi chém anh C. và anh H. (em trai anh C) liền dùng kẻng báo động, hô quần chúng nhân dân vây bắt nhóm đối tượng trên. Ngay sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ những hung khí như súng, dao, kiếm các loại. 3. Đường dây cá độ bóng đá hơn 27 tỷ đồng ở Gia Lai: Các đối tượng khai nhận, vào ngày 14/6, Nguyễn Trọng Nguyên (SN 1995) và Phạm Đức Công (SN 1988) đăng ký tài khoản trên trang web chuyên về cá độ bóng đá. Sau đó chia thành 32 tài khoản con để giao cho người khác chơi cá độ bóng đá bằng tiền thật qua mạng. Số tiền thắng, thua qua mỗi trận đấu bóng đá được giao dịch bằng hình thức chuyển qua tài khoản ngân hàng hoặc trực tiếp giao nhận. 4. Vụ đâm chết phụ nữ ở Quảng Ninh: Đêm 15/7, trong lúc cãi vã với chị Hồng Thị Thủy (SN 1985), Hoàng Văn Bằng (SN 1968) đã dùng dao chém nhiều nhát vào người chị Thủy khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Bằng bỏ trốn khỏi hiện trường. Hơn 1h sáng 17/7, lực lượng chức năng đã bắt được nghi can trên quốc lộ 18 thuộc địa bàn thành phố Móng Cái khi đối tượng đang trên xe khách bỏ trốn. 5. Đường dây sản xuất ma túy do Việt kiều cầm đầu: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) Bộ Công an vừa phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ tại TPHCM triệt phá thành công đường dây sản xuất trái phép ma túy quy mô lớn do đối tượng Didonna Quốc Anh Phillip (sinh năm 1992, quốc tịch Pháp) cầm đầu. (Ảnh: CAND) Thông tin trên Công an TPHCM cho biết, Phillip thuê nhà ở chung cư quận 1 và quận 8 làm địa điểm sản xuất ma túy. Đối tượng dùng bột đá pha trộn cùng các loại hóa chất bào chế khác sản xuất hàng ngàn viên ma túy các loại. Trong ảnh: Máy móc dùng để sản xuất ma túy của các đối tượng. (Ảnh: Dân Trí) Trung bình mỗi đêm, bọn chúng sản xuất khoảng 20.000 viên ma túy đem bán cho con nghiện với giá 200.000 đồng/viên. Trong ảnh: Máy móc dùng để sản xuất ma túy của các đối tượng. (Ảnh: Công an TPHCM) 6. Đòi nợ không được, vác súng dọa giết hai anh em: Ngày 25/6, anh Phạm (trú tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đối tượng Bùi Đình Thắng đến nhà đòi nợ. Do không gặp được, Thắng xô xát với em trai anh Phạm, nhưng được mọi người can ngăn. Tưởng sự việc chấm dứt, nhưng ít phút sau, Thắng mang theo 1 khẩu súng tự chế tìm đến gặp anh em nhà anh Phạm, gí vào đầu dọa giết, sau đó bỏ trốn./.

