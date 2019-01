Cô gái chết có nhiều vết bầm trong công viên từng có tiền án về ma túy

Thông tin mới liên quan vụ thi thể phụ nữ với nhiều vết bầm được phát hiện trong vườn hoa Nguyễn Trãi (Hà Đông, Hà Nội) vào sáng 8/1, báo Người Lao Động dẫn lời một lãnh đạo Công an xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cho biết, ở địa phương, chị Trần Thị L., (SN 1987, trú thôn Vĩnh Hạ) là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện theo dõi của xã vì từng có 1 tiền sự cai nghiện tại trung tâm ở Sơn Tây (TP Hà Nội) và 2 tiền án về tội tàng trữ ma túy. Chị L. lên Hà Nội làm nghề tự do. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể cô gái (Ảnh: Zing) Theo lãnh đạo công an quận Hà Đông, đơn vị vẫn đang tung lực lượng truy tìm đối tượng có liên quan đến vụ việc. (Ảnh: Đời sống pháp luật) Trước đó, sáng 8/1, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực vườn hoa Nguyễn Trãi (quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã phát hiện thi thể người phụ nữ mặc áo gió mỏng, không có quần, tử vong trong tư thế nằm sấp. Trong ảnh: Thi thể người phụ nữ được phát hiện ở vườn hoa trong tình trạng bán khỏa thân (Ảnh: Facebook) Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trong ảnh: Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực phát hiện thi thể người phụ nữ (Ảnh: Facebook) Quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện trên cơ thể nạn nhân có một số vết bầm tím. Phải đến ngày 9/1, lãnh đạo UBND xã Sơn Công cho biết nạn nhân là Trần Thị L. (SN 1987, trú thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công). (Ảnh: Người đưa tin) Chị L. chưa lập gia đình, cha mẹ đều đã mất, hoàn cảnh gia đình thuộc diện khó khăn, sống với một người em trai. Trong ảnh: Khu vực phát hiện thi thể cô gái (Ảnh: Người đưa tin) Sau khi hoàn tất quá trình khám nghiệm tử thi, thi thể nạn nhân đã được đem đi hỏa táng tại Ba Vì và đưa về địa phương chôn cất. Trong ảnh: Ngôi nhà nhỏ của chị L. tại thôn Vĩnh Hạ, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. (Ảnh: Người đưa tin)

