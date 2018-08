Con mắc bệnh trầm cảm dùng gậy đánh chết bố

Tối 5/8, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án mạng kinh hoàng xảy ra chiều cùng ngày tại thôn Khê Xá (xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế).

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng đau lòng.

Theo thông tin người dân cung cấp, khoảng 16h ngày 5/8, nhiều người phát hiện ông Nguyễn T. (SN 1963, trú thôn Khê Xá, xã Phú Lương) nằm chết trên vũng máu sát con mương trước cửa nhà nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế; Công an huyện Phú Vang nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân sự việc.

Cơ quan công an xác định, ông Nguyễn T. chết do bị sát hại và nghi can gây ra cái chết của nạn nhân là Nguyễn Khải (SN 1989, trú thôn Khê Xá, là con ruột của ông Toàn).

Lực lượng công an đã bắt được nghi phạm Nguyễn Khải và đang tạm giữ để lấy lời khai.

Hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, ông Nguyễn T. có 4 người con (2 trai, 2 gái) và nghi can Nguyễn Khải là con trai đầu. Vợ ông T. mới chết cách đây hơn 1 tháng, 2 con gái đi lấy chồng và con trai út đi làm ăn xa nên hiện trong nhà chỉ có ông T. và Khải ở cùng nhau.

Được biết, Khải có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm hơn 2 năm nay và thường xuyên gây sự cãi nhau với ông T. Trước khi xảy ra sự việc, Khải và ông T. xảy ra mâu thuẫn, ông T. bỏ sang nhà người thân chơi.

Khi trở về nhà, ông T. tiếp tục xảy ra xích mích với Khải. Trong lúc mâu thuẫn, Khải dùng gậy đánh chết ông T. ngay sát mương nước trước cửa nhà.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Khởi tố người mẹ giết con 5 tháng tuổi nghi do trầm cảm Hàng xóm bàng hoàng khi phát hiện Trần Thị Xuân Nhi (25 tuổi) tay cầm dao bế con trai 5 tháng tuổi trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết máu. Kẻ ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu bị trầm cảm Công an xác định việc Phượng ném bom xăng vào Hội trường Thành ủy Vũng Tàu là do bộc phát từ bệnh trầm cảm, không có yếu tố chính trị.