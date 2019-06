Đâm chết bảo vệ chợ rồi gọi điện cho công an đầu thú

Chỉ vì chỗ để xe, lời qua tiếng lại, Nguyễn Văn Mạnh ở Thanh Hóa đã âm thầm vào nhà dân lấy 1 con dao nhọn rồi bất ngờ quay lại đâm chết bảo vệ chợ. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn, sau đó gọi điện cho công an và ra đầu thú.

Hiện trường vụ việc.

Sáng ngày 4/6, ông Hoàng Văn Khâm, Phó chủ tịch UBND xã Công Liêm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng khiến 1 bảo vệ chợ bị đâm chết. Sự việc xảy ra vào lúc 6 giờ sáng ngày hôm qua 3/6, tại cổng chợ Công Liêm. Thời điểm trên, Nguyễn Văn Mạnh (SN 1981, ngụ thôn Đồng Thái, xã Công Chính, huyện Nông Cống) đi xe máy tới chợ. Tuy nhiên, người đàn ông này đã không đưa xe máy vào nơi quy định mà dựng ở cổng chợ.



Lúc này, bảo vệ chợ là ông Đỗ Trung Chính (SN 1957, ngụ xã Công Liêm) đã ra nhắc nhở đề nghị đưa xe vào bãi, nhưng Mạnh không nghe. Sau đó, giữa 2 người có lời qua tiếng lại. Trên đường về nhà, Nguyễn Văn Mạnh đã bất ngờ vào cửa hàng bán thịt trâu lấy 1 con dao nhọn rồi quay lại chợ và đâm một nhát chí mạng vào ngực ông Chính. Dù được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng ông Chính đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường, đến 12h30' cùng ngày, Mạnh gọi điện cho Trưởng Công an xã Công Chính rồi tới trụ sở đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Công an huyện Nông Cống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

