Danh tính 2 nghi phạm sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

1. Hai nghi phạm sát hại bé 8 tuổi ở Vĩnh Phúc khai gì?: Đại tá Đỗ Thái Học - Chánh Văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc chiều 16/4 cho biết, Cơ quan điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt giữ 2 nghi phạm sát hại bé trai 8 tuổi ở xã Đạo Tú, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc. Trong ảnh, cụ nội cháu bé thắp hương cho bé A. bên bàn thờ lập tạm. Danh tính hai nghi phạm là Nguyễn Văn Thảo (1996, Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang) và Nguyễn Cường Chung (SN 1980, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Bước đầu các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn chuyện đất đai với bố cháu bé. Thảo là người cầm dao đâm cháu bé. Trong ảnh, gia đình tổ chức tang lễ cho cháu bé. 2. Bị cáo Châu Thị Thu Nga nhận án chung thân, bồi thường hơn 54 tỷ: Chiều 16/4, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội tuyên án đối với ĐBQH Châu Thị Thu Nga (ảnh) - nguyên Chủ tịch HĐQT Housing Group, cựu đại biểu Quốc hội và 8 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại dự án B5 Cầu Diễn, Hà Nội. Theo đó, tòa phúc thẩm giữ nguyên án tù chung thân đã tuyên phạt với bị cáo Nga; sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt, cho hưởng án treo với 8 bị cáo còn lại. 3. Khởi tố đối tượng dọa giết phóng viên ghi hình xe quá tải ở Bình Định: Công an thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Bình - ảnh(40 tuổi, ở xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về tội "đe dọa giết người". 4. Nhiều bí mật chết người liên quan nghi can giết hàng xóm, phi tang xác: Thông tin trên Vietnamnet dẫn lời đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan này vừa khởi tố nghi phạm Nguyễn Thanh Tâm - ảnh (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Giết người và Chống người thi hành công vụ”. Tâm là nghi phạm chặt đầu ông Hồ Thanh Nhàn (59 tuổi, ngụ cùng địa phương) rồi vứt sang vườn hàng xóm, sau đó chém trọng thương Trung tá Trần Văn Minh - Trưởng Công an phường 3. Cơ quan điều tra thu giữ tại nhà nghi phạm nhiều cuốn sổ, ghi chép “tuyên án”, "dọa giết nhiều người", trong đó có cả lãnh đạo địa phương. 5. Nghi án thầy giáo cho kẹo học sinh lớp 3 ở Hà Nội rồi dâm ô: Liên quan đến nghi án thầy giáo dâm ô 9 học sinh lớp 3 xảy ra trên địa bàn, trao đổi phóng viên VOV.VN, Chủ tịch xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội Nguyễn Chí Lương cho biết, cơ quan công an xã đã tiếp nhận đơn trình báo của phụ huynh học sinh phản ánh việc thầy giáo N.Đ.Lê (SN 1974), công tác tại trường Tiểu học xã An Thượng A có hành vi dâm ô với 9 học sinh lớp 3.(Ảnh: Công an TPHCM) 6. 6/9 bị cáo vụ vỡ ống nước sông Đà kháng cáo: TAND Hà Nội vừa nhận được đơn kháng cáo của 6 trong 9 bị cáo bị kết tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" do liên quan trách nhiệm sự cố vỡ ống nước sông Đà. Ông Hoàng Thế Trung (58 tuổi, cựu Giám đốc Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sông Đà) kháng cáo cho rằng bản án sơ thẩm tuyên 24 tháng tù là chưa xem xét đến thời điểm, hoàn cảnh xây dựng dự án. Trong ảnh, nhóm bị cáo vụ vỡ đường ống nước sông Đà. 7. Súng và kiếm trong nhà đối tượng vận chuyển 6.000 viên ma túy: Phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Luông bắt giữ 1 đối tượng nam giới đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 100g heroin và 6.000 viên ma túy tổng hợp. Khám xét nhà đối tượng Lường Văn Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 2 khẩu súng đạn hơi, 1kiếm. (Ảnh: Vũ Lợi) 8. Tên cướp gây ra hàng loạt vụ cướp trên quốc lộ bị bắt khi đang gây án: Cơ quan điều tra Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa bắt giữ đối tượng Võ Văn Vinh (SN 1995, trú tại xóm 4, xã Minh Thành, huyện Yên Thành) để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Từ khoảng tháng 12/2017 đến tháng 4/2018, Vinh đã thực hiện 20 vụ cướp giật trên tuyến quốc lộ 7A.(Ảnh: Nhật Minh) 9. Con trai truy sát dã man cha đẻ sau chầu nhậu: Tối 15/4, tại khu vực tổ 30, khu phố C, phường Thanh Hải, TP Phan Thiết (Bình Thuận) xảy ra vụ án mạng. Nghi can là Nguyễn Thắng (30 tuổi) sau khi đi nhậu về nhà đã xảy ra cãi vã với cha ruột là ông Nguyễn Chuyên (51 tuổi). Bị bố đánh, Thắng lấy dao tấn công đâm nhiều nhát vào nách khiến ông Chuyên gục xuống đường. Công an tỉnh Bình Thuận vừa bắt khẩn cấp đối tượng Thắng để điều tra về hành vi giết người.(Ảnh: Vietnamnet) 10. Bắt đối tượng trốn truy nã 13 năm trong rừng sâu: Công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa bắt đối tượng Học Văn Đức (54 tuổi, trú xã Hữu Dương (cũ), huyện Tương Dương) sau 13 năm trốn truy nã. Học Văn Đức tham gia vào một đường dây mua bán ma túy và bị công an phát hiện và truy bắt. Gã nhanh chân bỏ trốn vào rừng sâu rồi chạy sang xã Nhôn Mai, Tương Dương, để ẩn mình. Năm 2005, Đức bị công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã toàn quốc về tội Mua bán trái phép chất ma túy. (Ảnh: An ninh Thủ đô)

