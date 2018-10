Diễn biến mới vụ lái xe BMW gây tai nạn kinh hoàng ở TPHCM

1. Vụ tai nạn kinh hoàng ở TPHCM: Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng tại ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh, TPHCM khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương, chiều 24/10, Công an quận Bình Thạnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Nga (SN 1972, ngụ quận 12) người điều khiển ô tô gây ra vụ tai nạn này. Trong ảnh: Hiện trường vụ tai nạn. Bà Nga bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo khoản 2, điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trong ảnh: Chiếc xe ô tô tại hiện trường. Bà Nga sẽ đối diện với khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Trong ảnh: Chiếc xe máy bị vỡ nát tại hiện trường. 2. Vụ con trai đâm chết bố: Sáng nay (24/10), TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Mạc Xuân Toại (SN 1993, trú buôn Ea Ring, xã Ea R’bin, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) 11 năm tù giam về tội "giết người". Trước đó,Toại đã dùng dao nhọn đâm ông bố đẻ khiến nạn nhân tử vong. 3. Vụ người phụ nữ bán thịt heo bị sát hại dã man: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với VKSND cùng cấp đã thực nghiệm điều tra vụ giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 23/3 ở phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Nghi can là Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, phường 1, thị xã Duyên Hải). Trong ảnh: Đối tượng Hưng thực nghiệm lại hiện trường, sát hại tiểu thương. (Ảnh: Tri thức trẻ) Trước đó, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Kim Thành Hưng để tiếp tục điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Trong ảnh: Đối tượng Kim Thành Hưng. (ảnh: Người Lao động) Nạn nhân vụ án là bà Phan Thị Đào (56 tuổi, làm nghề bán thịt heo, ngụ khóm 30/4, phường 2, thị xã Duyên Hải). Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: Sài Gòn giải phóng) 4. Vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam bán kiếm lời: Đối tượng được xác định là Lò Thị Hương (SN 1975, hộ khẩu thường trú tại đội 16, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Hương khai nhận trong quá trình thường xuyên sang Lào buôn bán hàng tạp hóa, có quen với một đối tượng tên Mọn ở cụm bản Sốp Hùn, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ, Lào. Qua quá trình làm quen, Hương đã mua 5000 viên ma túy tổng hợp mang về Việt Nam nhằm bán kiếm lời thì bị phát hiện, bắt giữ. Vụ em rể sát hại chị dâu: Công an TP Yên Bái vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ án mạng tại khách sạn Phương Th., ở tổ 9, phường Hợp Minh, TP Yên Bái khiến người phụ nữ 27 tuổi tử vong. Trước đó, trưa 21/10, Bùi Anh Mỹ (34 tuổi, trú tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên, Yên Bái) đưa chị dâu là Hoàng Thị L. (27 tuổi) vào khách sạn Phương Th. tâm sự. Tại đây, chị L. nói muốn ly dị chồng nên Mỹ đã ra sức khuyên can nhưng không được. Tức giận, Mỹ đã khống chế, bóp cổ chị L. cho đến khi nạn nhân tử vong. Trong ảnh: Đối tượng Mỹ. (Ảnh: Vietnamnet)

